Rusza seria rozpraw

Kilkadziesiąt aktywistek i aktywistów stanie przed sądem. Ostatnie Pokolenie szykuje się na procesy za blokady warszawskich ulic

W tym miesiącu ruszają procesy kilkudziesięciu członków Ostatniego Pokolenia. Działacze będą odpowiadali przed sądem za blokowanie stołecznych ulic. To wynik ich rocznej działalności, którą chcą zmusić rządzących do swoich postulatów. Jak sami przekonują, za swoje poglądy są gotowi pójść nawet do więzienia.