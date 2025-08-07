Kłęby dymu nad blokiem, który spłonął w Ząbkach. Co się stało?

Nocny alarm w Ząbkach! Mieszkańcy podwarszawskiej miejscowości przeżyli chwile grozy, gdy nad budynkiem, który zaledwie kilka tygodni wcześniej strawił gigantyczny pożar, ponownie uniosły się kłęby dymu. Państwowa Straż Pożarna w Wołominie wyjaśnia, co się stało.

Kłęby dymu w Ząbkach

W nocy z 6 na 7 sierpnia 2025 roku mieszkańcy Ząbek ponownie doświadczyli niepokoju. W powietrzu wyczuwalny był swąd spalenizny, a nad blokiem przy ulicy Powstańców 62, który kilka tygodni wcześniej został poważnie uszkodzony przez ogień, unosiły się kłęby siwego dymu. Sytuacja ta mogła budzić obawy, zwłaszcza biorąc pod uwagę niedawne, tragiczne wydarzenia.

Na szczęście, tym razem zagrożenie okazało się nieporównywalnie mniejsze. Jak uspokaja st. sekc. Marcin Lachowicz, oficer prasowy PSP w Wołominie: „W nocy przy ul. Powstańców 60 palił się kontener na śmieci”.

Ogień został szybko opanowany, co zapobiegło eskalacji sytuacji. Mimo to, zdarzenie to było kolejnym przypomnieniem o koszmarze z początku lipca.

Uciekli z dziećmi bez butów. Przerażająca relacja rodziny po pożarze w Ząbkach

Tragiczny pożar w Ząbkach. Blok przy Powstańców 62 w ogniu

Zaledwie kilka tygodni wcześniej, 3 lipca 2025 roku, gigantyczny pożar strawił budynek mieszkalny przy ulicy Powstańców 62 w Ząbkach. To zdarzenie miało znacznie poważniejsze konsekwencje, prowadząc do utraty dachu nad głową kilkuset mieszkańców. 

Stołeczna policja opublikowała zdjęcia z wnętrza budynku, które ukazują pełny obraz zniszczeń i skalę tragedii, jaka dotknęła pogorzelców. W obliczu tak poważnych strat, kluczowe stało się ustalenie przyczyn tego katastrofalnego pożaru.

Śledztwo prokuratury

W związku z tragicznym pożarem Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo. Śledczy starannie analizują wszystkie możliwe scenariusze i nie wykluczają żadnej z przyczyn, która mogła doprowadzić do wybuchu ognia.

W ramach prowadzonego śledztwa, w dniu 7 lipca 2025 roku, podjęto istotne kroki. Jak informuje prokuratura: „powołano biegłego – instytucję specjalistyczną: Zakład Badania Przyczyn Pożarów i Rozpoznania Zagrożeń Akademii Pożarniczej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ulicy Juliusza Słowackiego 52/54, w celu wzięcia udziału w oględzinach miejsca zdarzenia”.

Eksperci z dziedziny pożarnictwa oraz informatyki śledczej mają za zadanie pomóc w ustaleniu kluczowych aspektów pożaru, w tym:

  • Przyczyny wybuchu ognia
  • Mechanizmu rozprzestrzeniania się pożaru
  • Faktorów, które mogły przyczynić się do tak szybkiego zajęcia się budynku

Ich praca ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia przebiegu tragedii i ewentualnego wskazania osób odpowiedzialnych.

Policjanci pokazali jak wygląda wnętrze spalonego budynku w Ząbkach. Wstrząsające obrazki
