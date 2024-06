CO SIĘ STAŁO?

Piaseczno. 57-latek bez butów szedł drogą ekspresową

Na drogach ekspresowych dopuszcza się jedynie ruch samochodów i motocykli, niedozwolone jest poruszanie się po nich pieszo. W niedzielę 57-letni mężczyzna zignorował ten zakaz i szybko został zauważony przez policję. Czytaj dalej.

Dramatyczne nagranie z Piaseczna. Samochód zmiótł ze skrzyżowania 10-latka

Interweniowali policjanci z Piaseczna. Od 57-latka czuć było alkohol i poruszał się bez butów.

- Kiedy funkcjonariusz próbował dowiedzieć się, co mężczyzna robi w tym miejscu, do tego w takim stanie, ten oświadczył, że wraca z imprezy. Tłumaczył, że idąc przez las zgubił buty, a teraz próbuje wrócić do domu - przekazała st. asp Magdalena Gąsowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Po kontakcie z dyżurnym na jaw wyszło, że w tym samym czasie zaniepokojona rodzina mężczyzny odwiedziła jednostkę policji i chciała zgłosić jego zaginięcie. Na szczęście nie zdążyła - w porę znaleźli go mundurowi. "Wczorajszy" imprezowicz napędził wszystkim sporego strachu!