Klefedron w majonezie, marihuana w odżywce białkowej. 600 gramów miało trafić na ulice

Wołomińscy policjanci zatrzymali 32-latka, który uczynił sobie z handlu narkotykami stałe źródło dochodu.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 600 gramów narkotyków, w tym klefedron w słoiku po majonezie i marihuanę w odżywce białkowej.

Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia; dowiedz się, jakie zarzuty usłyszał i jaki los go czeka.

Wołomin: Policja namierzyła dilera. Klefedron i marihuana ukryte w zaskakujących miejscach

Mężczyzna został zatrzymany, gdy przyjechał przed posesję, na której mieszkał. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Wołominie, podczas przeszukania policjanci znaleźli woreczek strunowy z marihuaną w odzieży 32-latka. Przeszukanie pomieszczeń, z których korzystał mężczyzna, przyniosło kolejne zaskakujące odkrycia.

Funkcjonariusze zabezpieczyli kilka słoików i plastikowych pudełek z zawartością środków odurzających i substancji psychotropowych. Okazało się, że diler ukrywał narkotyki w zaskakujących miejscach – klefedron schowany był w słoiku po majonezie, a marihuana w opakowaniu po odżywce białkowej.

W domu dilera oprócz narkotyków znaleźli broń. 35-latek handlował mefedronem i marihuaną

Ponad 600 gramów narkotyków zabezpieczonych. 32-latkowi grozi do 15 lat więzienia

Zabezpieczone narkotyki zostały poddane oględzinom. Badanie wykazało, że w sumie policjanci zabezpieczyli ponad 135 gramów marihuany, 200 gramów 3-CMC, blisko 180 gramów klefedronu (4-CMC) oraz ponad 100 gramów amfetaminy.

32-latek usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, udzielania innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej w czynie ciągłym oraz uczynienia sobie stałego źródła dochodu z tego procederu.

Sąd, na wniosek prokuratora, zadecydował o trzymiesięcznym areszcie dla mężczyzny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za handel narkotykami i uczynienie sobie z tego stałego źródła dochodu, grozi kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.