Klienci zaskoczyli: przygotowałam się na wielkie promocje. Szwedzki gigant otworzył kolejny sklep

Tak ma wyglądać tramwaj na Gocław. Dojedzie do centrum w 20 minut. Warszawa ogłasza przetarg

Młody policjant Warszawy zatrzymany z narkotykami. To funkcjonariusz drogówki

W czwartek (27 marca) o godzinie 9 na mapie Warszawy pojawił się nowy sklep Jula. Szwedzka sieć multimarketów otworzyła swój 24. sklep w Polsce, tym razem na Bemowie. Na klientów czekały wyjątkowe promocje, prezenty dla pierwszych odwiedzających i duże rabaty na narzędzia, akcesoria do domu i ogrodu.

Nowy sklep mieści się w Pasażu Górczewska przy ul. Górczewskiej 212/226 i zajmuje powierzchnię ponad 1700 m kw. To już czwarty sklep Jula w stolicy. − Cenimy bezpośredni kontakt, jaki oferuje handel stacjonarny i wierzymy, że nasza inwestycja na warszawskim Bemowie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tego obszaru oraz dalszego rozwoju handlu – mówi Johan Sjöhagra, CEO Jula, cytowany przez portal dlahandlu.pl.

Jula to multimarket, który oferuje szeroki asortyment produktów dla domu, ogrodu i warsztatu. W ofercie sklepu znajdują się narzędzia i maszyny, artykuły budowlane, oświetlenie, odzież BHP, produkty motoryzacyjne, sprzęt rekreacyjny, a także akcesoria do domu i ogrodu.

− Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów w atrakcyjnych cenach z niecierpliwością czekamy na powitanie zarówno nowych, jak i stałych klientów w naszym nowym, inspirującym sklepie – dodaje Johan Sjöhagra. Jula to sklep zarówno dla profesjonalistów, jak i hobbystów, którzy cenią sobie jakość i praktyczne rozwiązania.

Reporterzy "Super Expressu" byli świadkami tego, kiedy kierownik sklepu wręczał torby z upominkami pierwszym klientom. Na wszystkich twarzach zadomowił się uśmiech. Co więcej, niektórzy przygotowywali się do otwarcie zakreślając w gazetce promocyjnej najciekawsze dla nich promocje. – Musiałam być gotowa. Chciałam szybko zrobić zakupy i dostać mały upominek od pracowników – mówiła nam pani Joanna.

Wśród promocyjnych ofert znalazły się m.in. gazowy parasol grzewczy, myjka wysokociśnieniowa, ogrodniczki męskie, stojak na rowery oraz walizki ochronne. Wiele produktów było dostępnych w obniżonych cenach, a niektóre nawet o 600 zł taniej!

Otwarcie sklepu Jula na Bemowie to doskonała okazja, by zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt do domu i ogrodu w atrakcyjnych cenach.

Sonda Wolisz zakupy w sklepie czy w internecie? W sklepie W internecie Nie wiem