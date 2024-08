Opuszczona przebudowa Trasy Łazienkowskiej. Gigantyczne opóźnienie, dziwny powód

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

Przebudowa wiaduktów nad ul. Paryską spędza sen z powiek nie tylko kierowcom, ale i urzędnikom. Początkowo nic nie wskazywało na kłopoty - zburzono pierwszy wiadukt i w szybkim tempie zaczęto go odbudowywać. Gdy prace były na końcowym etapie, a pierwszy nowy wiadukt miał zostać oddany kierowcom już na początku wakacji, na jaw wyszły poważne problemy. Okazało się, że w złym stanie technicznym są nie tylko wiadukty, ale i cała al. Stanów Zjednoczonych!

- W ramach trwającej inwestycji na jezdniach al. Stanów Zjednoczonych wymienione miało być około 15 cm górnej warstwy nawierzchni. Chodziło o ułożenie tak zwanej cichej nawierzchni, która wpływa na zmniejszenie hałasu. Jednak w trakcie prac okazało się, że podbudowy obydwu jezdni, czyli ich głębiej położone warstwy, są w złym stanie technicznym i jezdnie należy kompleksowo przebudować. Wymagać to będzie dodatkowego czasu w związku z tym harmonogram inwestycji ulegnie zmianie − potwierdza nasze obserwacje Agata Choińska-Ostrowska, rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

W lipcu na nowym wiadukcie ułożono nowy asfalt i rozpoczęto budowę ekranów akustycznych. Od tamtego czasu na budowie nic się jednak nie dzieje. Powodem są prace nad nowym, zamiennym projektem inwestycji. Najpierw wykonany zostanie dojazd do nowego wiaduktu od strony mostu Łazienkowskiego oraz fragment jezdni do ul. Saskiej. Realizacja tych prac umożliwi otwarcie nowego wiaduktu i wyburzenie drugiego. Drogowcy będą musieli rozkopać al. Stanów Zjednoczonych i zlikwidować przewiązkę dla autobusów. To oznacza, że w korkach utkną nie tylko kierowcy, ale i pasażerowie autobusów.

Jak dodaje Choińska-Ostrowska, wkrótce poznamy konkretne terminy. Można jednak przypuszczać, że przebudowa opóźni się przynajmniej o kilka miesięcy.

Agata Choińska-Ostrowska ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem zamiennej dokumentacji projektowej, która pozwoli kompleksowo przebudować obie jezdnie al. Stanów Zjednoczonych – w tym dojazd i zjazd z nowo wybudowanego wiaduktu, co umożliwi jego otwarcie