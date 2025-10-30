Kluczowa trasa w Warszawie zablokowana. Kobieta w BMW stanęła na środku drogi. Co tam się stało?!

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-10-30 12:08

W czwartek (30 października) na Wisłostradzie, tuż przed mostem Grota-Roweckiego na Bielanach, doszło do poważnego zdarzenia drogowego, które całkowicie sparaliżowało ruch w kierunku centrum stolicy. Trzy pasy ruchu są zablokowane, a do tego utrudniony jest wjazd na trasę S8 w kierunku Konotopy. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Na miejscu działają służby ratownicze i policja, które zabezpieczają teren i ustalają okoliczności wypadku.

Poważny wypadek na Wisłostradzie. Zablokowany ruch w kierunku centrum

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, główną przyczyną całego zamieszania była awaria skrzyni biegów w BMW, którym kierowała kobieta. Kierowczyni zatrzymała się nagle na środkowym pasie ruchu, nie mając możliwości kontynuowania jazdy.

Niestety, w tym samym czasie kierowca mercedesa, jadący za BMW, nie zachował szczególnej ostrożności i uderzył w tył pojazdu. Siła uderzenia sprawiła, że samochód odbił się i uderzył w barierki energochłonne.

Służby ratunkowe na miejscu. Utrudnienia na S8

Na miejscu od razu pojawił się zespół ratownictwa medycznego. Kobieta, która jechała BMW została przebadana w karetce. Na razie nie wiadomo czy będzie wymagała hospitalizacji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Policja zabezpiecza miejsce wypadku i dokumentuje przebieg zdarzenia.

Straż pożarna wysłała na miejsce dwa zastępy, które wspierają działania ratowników i dbają, by nikt nie znalazł się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Ruch w tej kluczowej części miasta jest utrudniony, a kierowcy powinni rozważyć objazdy.

Sierż. szt. Kacper Wojteczko w rozmowie z „Super Expressem” podkreśla, że najważniejszym elementem zdarzenia była awaria BMW i nieuwaga kierowcy mercedesa.

Pani prowadząca BMW zatrzymała się na środkowym pasie. Ktoś nie zachował szczególnej ostrożności i uderzył w tył tego pojazdu – podsumował.

