Poważny wypadek na Wisłostradzie sparaliżował ruch w kierunku centrum Warszawy.

Zderzenie BMW i mercedesa zablokowało trzy pasy ruchu na Wisłostradzie i wjazd na trasę S8.

Co było przyczyną wypadku i jak długo potrwają utrudnienia dla kierowców?

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, główną przyczyną całego zamieszania była awaria skrzyni biegów w BMW, którym kierowała kobieta. Kierowczyni zatrzymała się nagle na środkowym pasie ruchu, nie mając możliwości kontynuowania jazdy.

Niestety, w tym samym czasie kierowca mercedesa, jadący za BMW, nie zachował szczególnej ostrożności i uderzył w tył pojazdu. Siła uderzenia sprawiła, że samochód odbił się i uderzył w barierki energochłonne.

Służby ratunkowe na miejscu. Utrudnienia na S8

Na miejscu od razu pojawił się zespół ratownictwa medycznego. Kobieta, która jechała BMW została przebadana w karetce. Na razie nie wiadomo czy będzie wymagała hospitalizacji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Policja zabezpiecza miejsce wypadku i dokumentuje przebieg zdarzenia.

Straż pożarna wysłała na miejsce dwa zastępy, które wspierają działania ratowników i dbają, by nikt nie znalazł się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Ruch w tej kluczowej części miasta jest utrudniony, a kierowcy powinni rozważyć objazdy.

Sierż. szt. Kacper Wojteczko w rozmowie z „Super Expressem” podkreśla, że najważniejszym elementem zdarzenia była awaria BMW i nieuwaga kierowcy mercedesa.

− Pani prowadząca BMW zatrzymała się na środkowym pasie. Ktoś nie zachował szczególnej ostrożności i uderzył w tył tego pojazdu – podsumował.

Wypadek w Warszawie. Zderzenie radiowozu z audi