W Warszawie BMW i Land Rover uderzyły w przystanek. Dwie osoby ranne w centrum miasta

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-29 13:38

W środę (28 października) na ruchliwej ulicy Koszykowej doszło do zderzenia dwóch samochodów – BMW i Land Rovera. Siła uderzenia była tak duża, że oba pojazdy z impetem wjechały w pobliski przystanek autobusowy.

Autor: Shutterstock
Wypadek w centrum Warszawy

Do zdarzenia doszło przed godziną 23 przy ulicy Koszykowej 34/50 w Śródmieściu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych: BMW oraz SUV-a marki Land Rover. Siła uderzenia była tak znaczna, że oba pojazdy straciły kontrolę i wjechały w pobliski przystanek autobusowy.

Nikogo nie było na przystanku

Jak przekazał Miejski Reporter, w momencie wypadku na przystanku nie znajdowały się osoby oczekujące na autobus, co z pewnością zapobiegło znacznie większej tragedii. Osoby ze zderzonych aut odniosły obrażenia i zostały natychmiast przetransportowane do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego, gdzie otrzymały niezbędną pomoc medyczną, dodaje portal Ich stan zdrowia nie został oficjalnie podany do publicznej wiadomości, ale wiadomo, że wymagały specjalistycznej opieki.

