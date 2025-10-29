W Warszawie BMW i Land Rover uderzyły w przystanek. Dwie osoby ranne w centrum miasta

Wypadek w centrum Warszawy
Do zdarzenia doszło przed godziną 23 przy ulicy Koszykowej 34/50 w Śródmieściu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych: BMW oraz SUV-a marki Land Rover. Siła uderzenia była tak znaczna, że oba pojazdy straciły kontrolę i wjechały w pobliski przystanek autobusowy.
Nikogo nie było na przystanku
Jak przekazał Miejski Reporter, w momencie wypadku na przystanku nie znajdowały się osoby oczekujące na autobus, co z pewnością zapobiegło znacznie większej tragedii. Osoby ze zderzonych aut odniosły obrażenia i zostały natychmiast przetransportowane do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego, gdzie otrzymały niezbędną pomoc medyczną, dodaje portal Ich stan zdrowia nie został oficjalnie podany do publicznej wiadomości, ale wiadomo, że wymagały specjalistycznej opieki.