Kluczowe decyzje ws. Mieszka R coraz bliżej? Nowe doniesienia po zbrodni na UW

Zarzuty dla Mieszka R. po tragedii na Uniwersytecie Warszawskim

Po dramatycznych wydarzeniach na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego w maju zeszłego roku zatrzymano studenta Mieszka R. Mężczyzna wkrótce usłyszał poważne zarzuty dokonania zabójstwa kwalifikowanego pracownicy UW oraz nieważenia jej zwłok, a także usiłowania zabójstwa pracownika Straży Uniwersyteckiej UW.

Opinia biegłych psychiatrów o Mieszku R.

W lutym bieżącego roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała nowe, ważne informacje. Zgodnie z oceną biegłych "u podejrzanego [...] w okresie inkryminowanym zdolność rozpoznania znaczenia czynów, które są mu zarzucane, a także zdolność pokierowania swoim postępowaniem były całkowicie zniesione". Śledczy zwrócili uwagę, że zwolnienie R. mogłoby stanowić niebezpieczeństwo, gdyż z dużym prawdopodobieństwem groziłoby "ponownym popełnieniem przez niego czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości, związanego z jego chorobą psychiczną".

"Aby temu zapobiec, wymaga on bezwzględnego pobytu i leczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym" - czytamy.

"Ponadto biegli przestrzegli, że jeśli kiedykolwiek zaistniałyby przesłanki do zwolnienia podejrzanego z detencji w zakładzie psychiatrycznym, konieczne jest rozważenie umieszczenia go w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, jako formę długoterminowej, wyspecjalizowanej kontroli i ograniczenia ryzyka ponownego popełnienia ciężkiego przestępstwa przeciwko życiu" - zaznaczono.

Nowe doniesienia ws. Mieszka R.

W kwietniu do mediów dotarły nowe doniesienia w sprawie. Według ustaleń dziennikarza RMF FM niebawem może zostać złożony wniosek o umorzenie postępowania przeciwko R. Miałoby to stanowić skutek opinii biegłych dotyczącej niepoczytalności mężczyzny. Prokuratura miałaby chcieć zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego.

Wcześniej w przestrzeni medialnej pojawiały się informacje, jakoby odpowiedni dokument został już złożony.

"Nie potwierdzamy złożenia takiego wniosku" - napisali krótko na platformie X przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

5

