Kluczowe decyzje ws. Mieszka R coraz bliżej? Nowe doniesienia po zbrodni na UW

Maria Hędrzak
2026-04-16 18:35

Makabryczne zdarzenia, do których w maju ubiegłego roku doszło na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, wstrząsnęły całym krajem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie otrzymała już opinię psychiatryczną dotyczącą zatrzymanego Mieszka R. Jak donoszą media, w najbliższych dniach w jego sprawie zapaść mogą kluczowe decyzje.

Morderstwo na UW. 22-letni student doprowadzony do prokuratury
Zarzuty dla Mieszka R. po tragedii na Uniwersytecie Warszawskim

Po dramatycznych wydarzeniach na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego w maju zeszłego roku zatrzymano studenta Mieszka R. Mężczyzna wkrótce usłyszał poważne zarzuty dokonania zabójstwa kwalifikowanego pracownicy UW oraz nieważenia jej zwłok, a także usiłowania zabójstwa pracownika Straży Uniwersyteckiej UW. 

Opinia biegłych psychiatrów o Mieszku R.

W lutym bieżącego roku Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała nowe, ważne informacje. Zgodnie z oceną biegłych "u podejrzanego [...] w okresie inkryminowanym zdolność rozpoznania znaczenia czynów, które są mu zarzucane, a także zdolność pokierowania swoim postępowaniem były całkowicie zniesione". Śledczy zwrócili uwagę, że zwolnienie R. mogłoby stanowić niebezpieczeństwo, gdyż z dużym prawdopodobieństwem groziłoby "ponownym popełnieniem przez niego czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości, związanego z jego chorobą psychiczną".

"Aby temu zapobiec, wymaga on bezwzględnego pobytu i leczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym" - czytamy.

"Ponadto biegli przestrzegli, że jeśli kiedykolwiek zaistniałyby przesłanki do zwolnienia podejrzanego z detencji w zakładzie psychiatrycznym, konieczne jest rozważenie umieszczenia go w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, jako formę długoterminowej, wyspecjalizowanej kontroli i ograniczenia ryzyka ponownego popełnienia ciężkiego przestępstwa przeciwko życiu" - zaznaczono. 

Nowe doniesienia ws. Mieszka R.

W kwietniu do mediów dotarły nowe doniesienia w sprawie. Według ustaleń dziennikarza RMF FM niebawem może zostać złożony wniosek o umorzenie postępowania przeciwko R. Miałoby to stanowić skutek opinii biegłych dotyczącej niepoczytalności mężczyzny. Prokuratura miałaby chcieć zastosowania wobec niego środka zapobiegawczego.

Wcześniej w przestrzeni medialnej pojawiały się informacje, jakoby odpowiedni dokument został już złożony.

"Nie potwierdzamy złożenia takiego wniosku" - napisali krótko na platformie X przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Pokój Zbrodni - Mieszko R.
Pokój Zbrodni
Zabił dziadków, sam zadzwonił na policję. Przerażające kulisy | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

