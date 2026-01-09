Kluczowe zmiany w Warszawie! Trzaskowski mianował nową wiceprezydentkę. Co to oznacza dla stolicy

Zmiany na szczytach władzy w Warszawie. Prezydent Rafał Trzaskowski powołał Karolinę Bober na stanowisko swojej zastępczyni. To awans w ramach dotychczasowego składu zarządu miasta, a nie rewolucja kadrowa. Jak podkreślają urzędnicy, skład osobowy zarządu nie ulega zmianie, bo nie planuje się powołania nowej osoby na stanowisko dyrektora koordynatora.

Kim jest Karolina Bober?

Karolina Bober nie jest w ratuszu postacią nową. Do tej pory pełniła funkcję dyrektorki koordynatorki ds. gospodarowania nieruchomościami m.st. Warszawy. Od stycznia 2025 roku odpowiadała za kluczowe obszary związane z miejskim majątkiem, a teraz jej kompetencje zostaną jeszcze rozszerzone.

Jako wiceprezydentka nadal będzie sprawować nadzór nad biurami, które już wcześniej jej podlegały. Chodzi o Biuro Geodezji i Katastru, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Biuro Informatyki oraz Biuro Spraw Dekretowych. To jednak nie wszystko. Karolina Bober przejmie również nadzór nad Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, jednym z kluczowych wydziałów mających wpływ na rozwój stolicy.

Doświadczenie i kompetencje nowej wiceprezydent

Nowa zastępczyni prezydenta to magister zarządzania biznesem, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Ma za sobą wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Jest uznawana za doświadczoną menedżerkę i samorządowca, który dobrze zna realia administracji, zarządzania i finansów.

Decyzja Rafała Trzaskowskiego pokazuje, że w ratuszu stawia się na ciągłość i kompetencje, a nie polityczne fajerwerki. Karolina Bober wchodzi do ścisłego kierownictwa miasta z bagażem doświadczeń i konkretnymi zadaniami. Teraz to od niej będzie zależało, jak Warszawa poradzi sobie z wyzwaniami związanymi z nieruchomościami, planowaniem przestrzennym i miejskim majątkiem.

Tu Nawrocki ZMIAŻDŻYŁ Trzaskowskiego. W Warszawie myślą, że są ELITĄ! Oni mają nas za CIEMNIAKÓW… |Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.