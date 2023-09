Wybuch pod Biedronką, totalna demolka. Policja poluje na sprawców

Zaskakująca prośba polityków PiS do Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy na odpowiedź ma tylko trzy dni!

Warszawa. Ukradł jaguara wartego 200 tysięcy złotych. Zabrał go z parkingu

Warszawa: 27-latek z Pragi narkotyki trzymał w wiadrze. Zatrzymali go policjanci z Woli

Kobyłka. Wysadzili bankomat w powietrze i zabrali gotówkę. Pilnie szuka ich policja

Sensacyjny napad miał miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek (24/25 września). Doszło do niego na terenie Biedronki. Jak dowiedział się nieoficjalnie reporter „Super Expressu”, przestępcy prawdopodobnie wypełnili maszynę gazem, który rozsadził urządzenie. Na razie nie wiemy ile pieniędzy przestępcy zdołali ukraść.

Do podobnych zdarzeń dochodziło na terenie Mazowsza już wcześniej. W 2020 roku informowaliśmy o wysadzeniu bankomatu w alei Lotników. W tym samym roku to samo stało się w Sokołowie Podlaskim. Za drugi napad odpowiedzialni byli dwaj bracia. Następnego dnia po zdarzeniu kryminalni sokołowskiej komendy zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 21 i 32 lat, którzy mogli mieć związek z tym zdarzeniem. W lesie znaleźli porzucony samochód, który służył do popełnienia przestępstwa. Daewoo oblane było benzyną. Więcej o próbie napadu przeczytasz TUTAJ.