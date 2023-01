PKP wznowiły prace w Zegrzu. Dotarły materiały

Młody wilk konał schwytany we wnyki. Nie był w stanie stanąć na łapach

Na placu budowy w Zegrzu i Wieliszewie znów zaczął pracować ciężki sprzęt. Robotnicy zabrali się za dokończenie swoich robót, które stanęły na kilka miesięcy z uwagi na brak specjalistycznych materiałów. Budowę dwóch stacji kolejowych – Wieliszew Centrum i Zegrze Południowe – wstrzymały problemy z grząskim gruntem. - W trakcie realizacji projektu badania nasypu i podłoża wykazały odmienne warunki geologiczne. Po wypracowaniu metody wzmocnienia nasypu wykonawca opracował dokumentację projektową i przystąpił do realizacji – informował w listopadzie ubiegłego roku rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski.

Prace wstrzymała geowłóknina

Kolejarze byli zmuszeni do kupienia specjalnej geotkaniny o podwyższonych parametrach, która dostępna była tylko na zamówienie. Od terminu dostawy zależało dalsze przystąpienie do prac. Wtedy rzecznik zapewniał, że materiał służący do wzmocnienia nasypu kolejowego powinien dotrzeć na plac budowy w ciągu miesiąca. Prace wznowiono w styczniu.

- Są już widoczne fundamenty, ścianki peronowe i nowy tor. Na stacji Zegrze Południowe kończy się budowa 2 nowych peronów. Zamontowano słupy sieci trakcyjnej, ułożone są podkłady, szyny, rozjazdy oraz kable do urządzeń sterowania ruchem – przekazali w poniedziałek 23 stycznia kolejarze.

Kolej do Zegrza opóźniona!

Inwestycja, która po 29 latach, ma znów połączyć Warszawę z Zalewem Zegrzyńskim, miała być gotowa do końca 2022 roku. Komplikacje, które napotkali robotnicy spowodowały, że budowa znacznie się opóźniła. Budowa warta 45 milionów złotych ma zakończyć się dopiero w marcu 2023 roku.

