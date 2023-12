Koszmar pod Płońskiem. To kolejna wpadka policyjnego Black Hawka

i Autor: Artur Hojny/Super Express

ZNOWU?!

Kolejna wpadka policyjnego Black Hawka. Podmuchy wiatru roztrzaskały meble ogrodowe

Zaledwie kilka miesięcy temu informowaliśmy was o groźnym incydencie w udziałem Black Hawka, do którego doszło podczas pikniku wojskowego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnowa Górą koło Ciechanowa. Teraz, jak ustalili dziennikarze portalu „radiozet.pl”, doszło do kolejnej „wpadki” policyjnej maszyny. Śmigłowiec doprowadził do zniszczeń na jednej z posesji pod Płońskiem.