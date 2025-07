Kolejne cięcia w komunikacji miejskiej w Warszawie. Te linie autobusowe zostaną zlikwidowane

Warszawa szykuje się na letnie zmiany w komunikacji miejskiej. Jak co roku, w okresie wakacji szkolnych, pasażerowie powinni być przygotowani na korekty w rozkładach jazdy oraz trasach autobusów, tramwajów i metra. Zmiany będą wprowadzone od 28 czerwca 2025 roku do 31 sierpnia 2025 roku. Sprawdź, co uległo modyfikacji.

i Autor: Marcin Wziontek / Super Express