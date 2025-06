Rewolucja w warszawskich szkołach. Rafał Trzaskowski: "Nowe strefy powstaną w każdej placówce"

Koniec roku szkolnego to zawsze powód do radości. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, postanowił dorzucić jeszcze więcej pozytywnych emocji. Podczas wizyty w najstarszej ursynowskiej szkole podstawowej, Trzaskowski ogłosił, że każda miejska szkoła otrzyma grant na stworzenie stref ciszy. To nowe podejście do komfortu uczniów i walki ze stresem wśród najmłodszych.