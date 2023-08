Kolejne zwłoki wyłowione z Wisły. Ciało kobiety było zaplątane w gałęzie

Warszawa. Zwłoki kobiety wyłowione z Wisły

Kolejne życie zakończone w nurcie rzeki. We wtorek wieczorem, 1 sierpnia, mundurowi wyłowili z Wisły zwłoki kobiety. Ciało zmarłej unosiło się na wodzie zaplątane w gałęzie. Tragiczne informacje potwierdziła policja.

- Około godz. 19 w nurcie rzeki Wisły między mostem Śląsko-Dąbrowskim a Gdańskim, po informacji z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, policjanci wypłynęli i znaleźli zwłoki kobiety - przekazał podinsp. Robert Szumiata z policji w Śródmieściu.

Kobieta nie miała przy sobie dokumentów. Na razie jej tożsamość nie jest znana. Funkcjonariusze będą ustalali kim była, a także w jakich okolicznościach znalazła się w rzece.

Czy to kobieta zaginiona pod koniec lipca?

Na początku tygodnia informowaliśmy o kobiecie, która w niedzielę około godz. 21 miała skoczyć do Wisły z barki. Nie wykluczone, że wyłowione we wtorek wieczorem ciało mogło należeć właśnie do niej. Nie są to jednak oficjalne ustalenia policji. Więcej informacji w tej kwestii funkcjonariusze przekażą dopiero, gdy ustalona zostanie tożsamość zmarłej.