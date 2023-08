Powstanie Warszawskie wspomina Halina Rogozińska, sanitariuszka i łączniczka. "Stałam pod ścianą do rozstrzelania"

Godzina W: Syreny zawyły w 79. rocznicę powstania warszawskiego

Godzina "W" to kryptonim, który oznacza dzień i godzinę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00. Jego celem było wyzwolenie Warszawy spod władz niemieckiego okupanta. Jednocześnie Armia Krajowa chciała przejąć kontrolę nad stolicą przed wejściem Armii Czerwonej. Niestety, po 63 dniach dramatycznej walki powstańcy ogłosili kapitulację. W wyniku walk zginęło nawet około 200 tys. mieszkańców Warszawy. Stolica poniosła ogromne straty materialne, jej odbudowa trwała wiele lat.

Jak co roku w Godzinę "W" mieszkańcy Warszawy na chwilę stają w miejscu, aby oddać hołd poległym. Podobnie było we wtorek, 1 sierpnia w 79. rocznicę Powstania Warszawskiego. Równo o 17.00 zawyły syreny alarmowe, nie tylko w Warszawie, ale także w innych polskich miastach. Na Rondzie Dmowskiego odpalono race. To stąd wyruszył również marsz Powstania Warszawskiego. Uczestnicy przejdą przez Aleje Jerozolimskie, Nowy Świat,, Krakowskie Przedmieście i Plac Krasińskich. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia.