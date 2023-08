79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Warszawa pamięta [RELACJA]

Dlaczego wyją syreny 1.08.2023 w Warszawie? Syreny w Warszawie dziś o godz. 17. Co to za rocznica? Syreny 1.08.2023

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Założenia Powstanie Warszawskie miało trwać zaledwie kilka dni. Trwało kilka miesięcy. Rozkaz o wybuchu powstania wydał 31 lipca 1944 r. dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski "Bór". Dzień później, 1 sierpnia 1944 r., do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Przez 63 dni prowadzili oni heroiczny i samotny bój z wojskami niemieckimi.

W czasie walk zginęło ok. 18 tys. Powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej. Również straty w ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone.

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości w Warszawie

Chociaż wydarzenia związane z obchodami 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się już w lipcu, to największa liczba uroczystości ma miejsce 1 sierpnia. Poniżej relacja z obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Warszawa pamięta!

Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 9:30 Dziś 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W stolicy zaplanowano szereg uroczystości upamiętniających to wydarzenie.

