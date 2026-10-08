Kolejny atak ucznia nożem w szkole. Zaatakował dyrektora i dwie inne osoby!

Do zdarzenia miało dojść w czwartek rano w szkole w miejscowości Leszczydół-Nowiny w okolicach Wyszkowa w szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Leszczydole-Nowinach. Jak podał Polsat News, uczeń miał zaatakować nożem trzy osoby w tym dyrektora szkoły. Policja potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie dotyczące zdarzenia. Funkcjonariusze jechali na miejsce, aby ustalić dokładny przebieg sytuacji. W szkole pojawiła się również straż pożarna.

Na razie nie ma potwierdzonych informacji o stanie zdrowia zaatakowanej kobiety ani o okolicznościach samego ataku. Nie wiadomo również, co dokładnie wydarzyło się w szkole przed użyciem noża. Te informacje będą ustalane przez służby.

Kolejny taki atak

Do zdarzenia doszło zaledwie dzień po ataku w szkole w Ostrołęce. W środę (7 października) 19-letni Jakub Z. został zatrzymany w związku z atakiem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4. W wyniku ataku nożem rannych zostało dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk przekazał w środę, że 19-latek miał mieć w plecaku także ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Według przekazywanych informacji życiu rannych w Ostrołęce nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Sprawę ataku w Leszczydole-Nowinach wyjaśniają teraz policjanci. Czekamy na informacje dotyczące stanu zdrowia woźnej oraz dokładnego przebiegu zdarzenia.