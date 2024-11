Kolejny drifter szalał na parkingu. Szpanując prawie potrącił nagrywającego kolegę

"Takie zachowania są wyrazem bezmyślności i lekkomyślności. Po raz kolejny przypominamy, że parkingi i drogi publiczne to nie miejsca na niebezpieczne manewry oraz sprawdzanie własnych umiejętności za kierownicą. Apelujemy do młodych kierowców, aby zastanowili się nad konsekwencjami swoich działań. Co by było, gdyby podczas takiego manewru coś poszło nie tak? Gdyby ktoś został ranny, a nawet zginął, czy nadal podchodziliby do takich zabaw z ignorancją i lekkością?" - zwraca uwagę st. asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.