Wściekły kierowca celowo zajechał drogę i doprowadził do zderzenia! Skandaliczne zachowanie na drodze

"Pamiętajmy, że jako kierujący mamy obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów, nie mamy natomiast prawa do wylewania na niej swojej frustracji, niezadowolenia i złości. To od naszego rozsądku zależy to czy nasze drogi będziemy mogli nazwać BEZPIECZNYMI, a niestety prezentowane na nagraniu zachowanie z całą pewnością dalece odbiega od wszystkiego co jest zawarte w słowie BEZPIECZEŃSTWO!

Apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę na drodze i jazdę zgodną z przepisami. Jeżeli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu, poinformuj o tym najbliższą jednostkę policji. Nagrania z zapisem nieprawidłowych i groźnych zachowań możesz również przesłać mailowo na adres: [email protected]" - przekazała st. asp. Magdalena Gąsowska z KPP w Piasecznie.