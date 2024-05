Kolejny pożar w Warszawie. Ogień wybuchł w centrum miasta

Kolejny pożar w Śródmieściu Warszawie. Ogień wybuchł przy Marszałkowskiej

Strażacy zostali powiadomieni o pożarze O godzinie 14:36. - Do akcji ruszył jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Płonął kontener budowlany. Ogień został szybko opanowany – powiedział „Super Expressowi” asp. Szt. Mariusz Korczak ze stołecznej straży pożarnej. Na miejscu zjawił się tez patrol policji.

W Warszawie doszło w połowie maja do serii pożarów. W niedzielę (12 maja) dramatyczny pożar strawił największą halę targową w mieście przy ul. Marywilskiej 44. Doszczętnie spłonęło 1400 lokali, a ich właściciele zostali z dnia na dzień bez środków do życia. Z żywiołem walczyło walczyło ponad 240 strażaków. Około godziny 6 mieszkańcy Warszawy i okolic otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, by nie wychodzić z domu i zamknąć okna − Uwaga! Pożar hali targowej na ul. Marywilskiej 44 w Warszawie. Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Jeśli możesz, zostań w domu i zamknij okna − poinformowało RBC.

Pożar w szkole. Maturzyści ewakuowani

Dzień później, w poniedziałek (13 maja), chwilę po godzinie 12 ogień wybuchł w szkole w Grodzisku Mazowieckim. W budynku przy ul. Żwirki i Wigury odbywały się akurat egzaminy maturalne. Uczniowie zostali ewakuowani. Ogień pojawił się na dachu budynku. Więcej przeczytasz TUTAJ.