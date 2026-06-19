Kolizja auta TV Republika z pojazdem niemieckiej ambasady. W środku poseł PiS i znany dziennikarz

Na rondzie Dmowskiego zderzyły się trzy samochody, w tym auto ambasady Niemiec.

Redakcyjny Forthing Telewizji Republika przewrócił się na bok.

W pojeździe byli poseł Norbert Kaczmarczyk i dziennikarz Sławomir Jastrzębowski.

Kierowca auta Republiki został uznany za sprawcę kolizji.

Zderzenie trzech aut w centrum Warszawy

W piątek na rondzie Dmowskiego samochód Telewizji Republika marki Forthing uczestniczył w kolizji z dwoma innymi pojazdami: mazdą należącą do ambasady Niemiec oraz osobowym peugeotem. Po zderzeniu auto stacji przewróciło się na bok. Zdjęcia z miejsca zdarzenia szybko obiegły media społecznościowe. Choć wypadek wyglądał bardzo groźnie, nie ma informacji o poważnych obrażeniach uczestników.

W środku był poseł i dziennikarz

Redakcyjnym samochodem podróżowali kierowca, dziennikarz Sławomir Jastrzębowski oraz poseł PiS Norbert Kaczmarczyk. Parlamentarzysta poinformował później w mediach społecznościowych, że brał udział w poważnym wypadku razem z pracownikami stacji. Jak relacjonował, mimo zdarzenia udał się jeszcze na głosowania, a dopiero później zgłosił się na badania do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej.

Do sprawy odniósł się również Sławomir Jastrzębowski, publikując zdjęcie wykonane już po wypadku. Z relacji uczestników wynika, że wszyscy opuścili pojazd o własnych siłach.

Kierowca ukarany mandatem

Policja ustaliła, że sprawcą zdarzenia był kierowca samochodu marki Forthing należącego do Telewizji Republika. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 10 punktami karnymi. Kolizja spowodowała utrudnienia w ruchu w ścisłym centrum miasta.

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