Radiowóz huknął w elektryka. Niecodzienna kraksa w centrum Warszawy

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-19 15:46

Do niecodziennej kraksy doszło w piątek, 19 czerwca, w centrum Warszawy. Policyjny radiowóz wjechał w tył elektrycznego BYD! Na miejscu pracowały służby. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Warszawa. Radiowóz wjechał w osobówkę

Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątkowy ranek, 19 czerwca, na ulicy Świętokrzyskiej w Śródmieściu. Z niewiadomych przyczyn policyjny radiowóz wjechał w tył samochodu osobowego, który zatrzymywał się przed przejściem dla pieszych.

Przód policyjnego auta ucierpiał dosyć mocno. Tył elektrycznego BYD p zderzeniu wyglądał nieco lepiej. Zdjęcia publikujemy w poniższej galerii.

Mocno uszkodzony przód policyjnego radiowozu marki Kia, po kolizji w centrum Warszawy. Zdeformowana maska i zderzak ujawniają poważne uszkodzenia. Więcej o tej niecodziennej kraksie przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 10

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Policja wyjaśnia przyczyny kolizji

Na szczęście w poważnie wyglądającej kraksie nikt nie ucierpiał - ani policjanci podróżujący radiowozem, ani kierowca elektryka. Wszyscy zostali na miejscu przebadani przez ratowników medycznych, ale nie potrzebowali hospitalizacji.

Na miejscu zdarzenia pracowali m.in. funkcjonariusze z drogówki, którzy zajęli się wyjaśnianiem przyczyn i okoliczności stłuczki.

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