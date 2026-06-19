Radiowóz huknął w elektryka. Niecodzienna kraksa w centrum Warszawy

Warszawa. Radiowóz wjechał w osobówkę

Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątkowy ranek, 19 czerwca, na ulicy Świętokrzyskiej w Śródmieściu. Z niewiadomych przyczyn policyjny radiowóz wjechał w tył samochodu osobowego, który zatrzymywał się przed przejściem dla pieszych.

Przód policyjnego auta ucierpiał dosyć mocno. Tył elektrycznego BYD p zderzeniu wyglądał nieco lepiej. Zdjęcia publikujemy w poniższej galerii.

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Policja wyjaśnia przyczyny kolizji

Na szczęście w poważnie wyglądającej kraksie nikt nie ucierpiał - ani policjanci podróżujący radiowozem, ani kierowca elektryka. Wszyscy zostali na miejscu przebadani przez ratowników medycznych, ale nie potrzebowali hospitalizacji.

Na miejscu zdarzenia pracowali m.in. funkcjonariusze z drogówki, którzy zajęli się wyjaśnianiem przyczyn i okoliczności stłuczki.

Radiowóz zaczął wyprzedzać, sekundy dzieliły ich od tragedii