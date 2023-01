Zabił pieszego i uciekł z miejsca wypadku. Szokujące wytłumaczenie 25-latka

i Autor: Policja Kolonka: Zabił pieszego i uciekł z miejsca wypadku. 25-latek tłumaczy, że się „wystraszył”

Kolonka: Zabił pieszego i uciekł z miejsca wypadku. 25-latek tłumaczy, że się „wystraszył"

Nowe fakty w sprawie szokującego zdarzenia z 1 stycznia. W przydrożnym rowie w we wsi Kolonaka w gminie Pionki pod Radomiem służby znalazły zwłoki 65-latka. Wszystko wskazywało na to, ze został śmiertelnie potrącony. We wtorek (3 stycznia) służby przekazały nowe informacje. Policjanci zatrzymali 25-letniego kierowcę volkswagena, który przyznał się do ucieczki z miejsca wypadku.