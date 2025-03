Komuda z Ziemkiewiczem w Warszawie o upadku Polski, książce i polityce

Młody policjant Warszawy zatrzymany z narkotykami. To funkcjonariusz drogówki

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego oraz Wydawnictwo Fabryka Słów organizują dziś wieczór autorski Jacka Komudy, połączony z dyskusją na temat jego najnowszej książki „Upadek. Jak straciliśmy Pierwszą Rzeczpospolitą”. Z autorem będzie rozmawiał Rafał Ziemkiewicz. Jacek Komuda odkrywa kulisy politycznych procesów, prowadzących do rozbiorów państwa. To książka dla tych, którzy nie boją się zadawać trudnych pytań o historię i wyciągać z niej wniosków.

Czy dało się zapobiec rozbiorom Polski? A może winę za upadek kraju ponosili nie tyle zewnętrzni wrogowie, co sami jego obywatele? Autor w swojej najnowszej publikacji rzuca nowe światło na błędy przeszłości, które być może, popełniamy także dziś. „Upadek” to książka, która przypomina o losach dawnej Polski, ale także skłania do refleksji nad współczesnością. Bo czy historia naprawdę uczy Polaków? A może błędy Pierwszej Rzeczypospolitej wciąż powtarzamy w dzisiejszej polityce?

I o tym zapewne dyskutować dziś będą Jacek Komuda z Rafałem Ziemkiewiczem. Wydarzenie będzie można obejrzeć od godz. 18 na stronie Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego klikając TUTAJ

Rafał Ziemkiewicz to publicysta, pisarz i dziennikarz zajmuje się głównie tematyką polityczną, społeczną oraz historyczną. Jest autorem licznych artykułów i felietonów publikowanych w polskich mediach, takich jak „Do Rzeczy” czy „Gazeta Polska”. Był związany z wieloma stacjami telewizyjnymi i radiowymi, m.in. TVP, Polsat News oraz Telewizją Republika. Prowadził programy publicystyczne i komentował bieżące wydarzenia polityczne.

Jacek Komuda jest znanym polskim pisarzem i historykiem, specjalizującym się w literaturze historycznej oraz fantasy. Słynie przede wszystkim z powieści osadzonych w realiach XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, które często nawiązują do czasów szlacheckich i husarskich tradycji. Jego twórczość charakteryzuje się barwnym językiem, dynamiczną akcją oraz wiernym oddaniem historycznych szczegółów. Komuda jest także współtwórcą gier fabularnych (RPG), takich jak "Dzikie Pola", które przenoszą graczy w świat XVII-wiecznej Polski.