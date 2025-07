Koncert legendy w Warszawie. AC/DC rozgrzeje PGE Narodowy! Ograniczenia w ruchu

AC/DC w Warszawie

AC/DC przyjeżdża do Warszawy, aby zagrać jedyny koncert w Polsce w ramach trasy "Power Up". To nie lada gratka dla fanów hard rocka! Aby uniknąć stania w korkach i problemów z parkowaniem, Warszawski Transport Publiczny zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej.

Najszybszy dojazd na PGE Narodowy zapewni metro linii M2.

Przy stadionie zatrzymują się również pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

Dojedziesz tam także autobusami i tramwajami.

Szczegółowe informacje o połączeniach znajdziesz na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Utrudnienia w ruchu przed koncertem – Saska Kępa zamknięta

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w okolicach PGE Narodowego. Po godzinie 18:00 zostanie ograniczony ruch na Saskiej Kępie.

Do godziny 21:00 kierowcy nie będą mogli wjechać w obszar pomiędzy: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Zakazy nie dotyczą osób z identyfikatorami SK, taksówek, jednośladów oraz autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic w zależności od sytuacji. W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamościa do Wybrzeża Szczecińskiego (od około godziny 18:00 do końca koncertu), autobusy linii:

102 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska),

146 i 147 pojadą Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zamknięte zostaną ulice: Sokola, Zamoście i Zamoyskiego, objazdami pojadą linie: 102, 135, 146, 147, 202 i E-1.

Autobusy 102 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska).

Linia 135 pojedzie ulicą Targową.

Linie 146 i 147 pojadą aleją Zieleniecką.

Autobusy E-1 nie skręcą do przystanków przy stacji metra Stadion Narodowy, tylko na most Świętokrzyski i nim dojadą do metra Centrum Nauki Kopernik.

Komunikacja miejska po koncercie AC/DC– specjalne trasy i dodatkowe kursy

Po koncercie AC/DC, około godziny 22:45, zostanie zamknięta aleja Zieleniecka, od Targowej do ronda Waszyngtona. Przejadą tamtędy tylko autobusy komunikacji miejskiej.

Około godziny 23:00 policja może zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich, od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

Zastępcze linie autobusowe – jak wrócisz do domu?

Jeśli nie będą kursowały tramwaje, na trasę między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza przez most Łazienkowski wyjadą autobusy zastępcze linii Z99. Tym samym mostem pojadą linie: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.

Tramwaje linii 7 i 9 będą miały objazd mostem Śląsko-Dąbrowskim. Linie 22 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na placu Starynkiewicza. Na Pradze linia 22 będzie kursowała w pętli do i z ronda Wiatraczna przez aleję Waszyngtona, a linia 24 pojedzie z Gocławka na pętlę Ratuszowa-Zoo.

Po zakończeniu koncertu na linie 138 (w kierunku Bokserskiej) oraz 509 (w stronę Gocławia i Winnicy) wyjadą dodatkowe autobusy. Większe autobusy pojawią się na liniach: N03, N33 i N83.

Dodatkowe tramwaje linii 9 pojadą na zmienionej trasie z przystanku OCH-Teatr ulicami: Grójecką, Towarową, Okopową, aleją "Solidarności", przez most Śląsko-Dąbrowski, Targową, aleją Zieleniecką, aleją Waszyngtona, Grochowską do pętli Gocławek. Dodatkowe składy linii 26 z alei Zielenieckiej zabiorą pasażerów w stronę Metra Młociny.