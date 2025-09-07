Koniec czekania na szlabanach. Rewolucja na Chełmżyńskiej. Zobacz, jak powstaje nowy wiadukt za miliony

Nowy wiadukt będzie miał 140 metrów długości. Powstaje na nim jezdnia, obustronne chodniki i droga rowerowa. To jednak tylko część większego projektu – nowej drogi o długości 700 metrów, która połączy skrzyżowanie ul. Chełmżyńskiej ze Stelmachów z nowo wybudowanym rondem po północnej stronie torów.

„Dzięki realizacji inwestycji kierowcy, rowerzyści i piesi zyskają możliwość bezpiecznego przekraczania linii kolejowej - bez uciążliwego oczekiwania przy zamkniętych szlabanach” – informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Inwestycja, warta 68,5 mln zł, ma zakończyć się w grudniu tego roku. Realizują ją wspólnie miasto oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. Wykonawcą jest firma Intop Warszawa.

W maju trwał montaż ostatniego fragmentu konstrukcji, przebiegającego nad torami kolejowymi. Operacja wymagała wstrzymania ruchu pociągów. Prace odbywały się w ciągu trzech nocy, aby jak najmniej zakłócać codzienne funkcjonowanie miasta.

To jednak nie konie dobrych wiadomości. W lipcu miasto podpisało umowę o wartości 134 mln zł na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Marsa i al. Generała Chrusciela „Montera”. Dzięki niemu przejazd będzie bezpieczniejszy, a kierowcy nie będą w tym miejscu stali w korkach za każdym razem, gdy przejeżdża pociąg.