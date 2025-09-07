Koniec czekania na szlabanach. Rewolucja na Chełmżyńskiej. Zobacz, jak powstaje nowy wiadukt za miliony

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-07 16:27

Mieszkańcy Warszawy odetchną z ulgą! Budowa wiaduktu na ul. Chełmżyńskiej wkracza w kolejny, decydujący etap. Na jezdni i dojazdach układane są pierwsze warstwy nawierzchni, a robotnicy uwijają się przy betonowaniu chodników, schodach i pochylniach. W szybach windowych rozpoczął się montaż urządzeń.

Koniec czekania na szlabanach. Rewolucja na Chełmżyńskiej. Zobacz, jak powstaje nowy wiadukt za miliony

Nowy wiadukt będzie miał 140 metrów długości. Powstaje na nim jezdnia, obustronne chodniki i droga rowerowa. To jednak tylko część większego projektu – nowej drogi o długości 700 metrów, która połączy skrzyżowanie ul. Chełmżyńskiej ze Stelmachów z nowo wybudowanym rondem po północnej stronie torów.

„Dzięki realizacji inwestycji kierowcy, rowerzyści i piesi zyskają możliwość bezpiecznego przekraczania linii kolejowej - bez uciążliwego oczekiwania przy zamkniętych szlabanach” – informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Inwestycja, warta 68,5 mln zł, ma zakończyć się w grudniu tego roku. Realizują ją wspólnie miasto oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. Wykonawcą jest firma Intop Warszawa.

W maju trwał montaż ostatniego fragmentu konstrukcji, przebiegającego nad torami kolejowymi. Operacja wymagała wstrzymania ruchu pociągów. Prace odbywały się w ciągu trzech nocy, aby jak najmniej zakłócać codzienne funkcjonowanie miasta.

Koniec czekania na szlabanach. Rewolucja na Chełmżyńskiej. Zobacz, jak powstaje nowy wiadukt za miliony
8 zdjęć

To jednak nie konie dobrych wiadomości. W lipcu miasto podpisało umowę o wartości 134 mln zł na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Marsa i al. Generała Chrusciela „Montera”. Dzięki niemu przejazd będzie bezpieczniejszy, a kierowcy nie będą w tym miejscu stali w korkach za każdym razem, gdy przejeżdża pociąg.

Polecany artykuł:

Nowy drapacz chmur powstanie w Warszawie. Będzie miał 130 metrów!
To największe wiadukty kolejowe w Polsce! Zachwycają swoją potęgą
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
REMBERTÓW