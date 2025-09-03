Nowy drapacz chmur powstanie w Warszawie. Będzie miał 130 metrów!

Warszawa znów rośnie w górę. Okazuje się bowiem, że w jednej z kluczowych dzielnic stolicy planowana jest inwestycja, która może całkowicie odmienić jej charakter i wprowadzić do panoramy miasta nową, imponującą dominantę. Nowy drapacz chmur ma mieć 130 metrów wysokości.

Sobieski Tower przy placu Zawiszy na Ochocie

Autor: proj. JEMS Architekci/ Materiały prasowe
Drapacze chmur w Warszawie

Warszawa od lat jest polską stolicą wieżowców. To tutaj wyrastają kolejne biurowce i drapacze chmur, które nie tylko zmieniają panoramę miasta, ale także podkreślają jego ambicje gospodarcze i architektoniczne. Warsaw Spire, Varso Tower czy Skyliner stały się już wizytówkami nowoczesnej metropolii, a na horyzoncie widać następne inwestycje. Stolica nie zamierza zatrzymywać się w rozwoju – kolejne projekty zapowiadają, że panorama Warszawy w najbliższych latach będzie wyglądać zupełnie inaczej.

Nowy gigant w Warszawie. Na Ochocie powstanie Sobieski Tower

Warszawa szykuje się na kolejną spektakularną inwestycję. Firma Ghelamco Poland, znana z takich projektów jak Warsaw Spire, planuje budowę Sobieski Tower – wieżowca, który stanie przy placu Zawiszy. Budynek o wysokości 130 metrów ma szansę stać się nową wizytówką nie tylko Ochoty, ale i całej stolicy.

Za koncepcję odpowiada renomowana pracownia JEMS Architekci. Kompleks nie będzie jednolitym wieżowcem, lecz składać się z czterech segmentów o różnej wysokości od 108 do 130 metrów. Pod ziemią powstanie pięć kondygnacji, m.in. z dużym parkingiem. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 77,5 tys. metrów kwadratowych – co czyni Sobieski Tower jedną z największych inwestycji biurowych w tej części Warszawy.

Sobieski Tower na warszawskiej Ochocie

Dzielnica Ochota kojarzy się raczej z kameralną, mieszkaniową zabudową, lecz pojawienie się drapacza chmur może zupełnie odmienić jej charakter. Nowy biurowiec ma przyciągnąć biznes, a wraz z nim restauracje, kawiarnie i punkty usługowe, które ożywią okolice placu Zawiszy. Bliskość centrum miasta, sąsiedztwo dwóch dworców – Centralnego i Zachodniego – oraz doskonała komunikacja sprawiają, że lokalizacja ma ogromny potencjał inwestycyjny.

WARSZAWA