Koniec kolejek na Lotnisku Chopina? Znamy szczegóły nowej inwestycji za miliony

Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Rewolucja w odprawach pasażerów?

Pięć urządzeń zamontowano na kierunku wjazdowym, a dziesięć na kierunku wyjazdowym z Polski. Dotychczas używane bramki służyły podróżnym od czerwca 2019 roku, ale ich wysoki stopień wyeksploatowania, związany z dużym natężeniem ruchu pasażerskiego, powodował częste przerwy w pracy i wydłużał czas odprawy.

− Ich wysoki stopień wyeksploatowania ze względu na duże natężenie ruchu pasażerskiego i tym samym ich rosnąca awaryjność powodowały częste przerwy w pracy i wydłużały czas odprawy − wyjaśniła mjr SG Dagmara Bielec.

Nowe bramki są szybsze, bardziej wydajne, wyposażone w ulepszone systemy weryfikacji dokumentów i dostosowane do większego obciążenia ruchu pasażerskiego. Inwestycja została zrealizowana we współpracy Wojewody Mazowieckiego, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Polskich Portów Lotniczych oraz firmy Enigma.

Jak działają bramki automatycznej odprawy granicznej?

Bramki automatycznej odprawy granicznej to nowoczesne bramki biometryczne, które wykorzystywane są do samodzielnej odprawy pasażerów podróżujących do i z państw spoza strefy Schengen. System jest prosty w obsłudze i intuicyjny. Podróżni samodzielnie skanują swój dokument tożsamości, przykładając go do czytnika.

Kto może korzystać z bramek ABC na Lotnisku Chopina?

Z bramek ABC mogą korzystać osoby, które spełniają następujące kryteria:

Ukończyły 12 lat

Mają co najmniej 140 cm wzrostu

Są obywatelami państw Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Szwajcarii

Posiadają biometryczne dokumenty podróży (paszport, dowód osobisty)

Dzięki nowym bramkom automatycznej odprawy granicznej, podróżowanie przez Lotnisko Chopina ma stać się szybsze i bardziej komfortowe. Czy to oznacza koniec stresu związanego z długimi kolejkami? Czas pokaże!

