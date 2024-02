Koniec korków na Woli? Tramwajarze otwierają Kasprzaka

Dzieci kupują to jak smakowe gumy do żucia, a są śmiertelnie niebezpieczne. Rząd właśnie ich zakazuje!

Otwierają nową ul. Kasprzaka

- W weekend 3-4 lutego wykonawca maluje linie i ustawia nowe znaki na Kasprzaka i Redutowej. W poniedziałek od godz. 9 kierowcy będą mogli pojechać już po ostatecznym układzie pasów – poinformował Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Autobusy wracają na swoje trasy

Miejska spółka jest na ostatniej prostej do zakończenia budowy nowej trasy tramwajowej na ul. Kasprzaka wartej ponad 205 mln zł. Od poniedziałku na odcinku od ul. Redutowej do Skierniewickiej skończą się wreszcie utrudnienia dla kierowców i przejezdne będą wszystkie pasy ulic. Otwarta zostanie nowa, północna jezdnia ul. Kasprzaka, wzdłuż budowanego torowiska. Pojadą nią autobusy linii 105 i 167, które przez wiele miesięcy notowały ogromne opóźnienia.

Kiedy otwarcie trasy tramwajowej?

Tramwajarzom pozostało już tylko wpuścić tramwaje na nowe tory wzdłuż Kasprzaka i Wolskiej. - Termin będzie zależał od pogody, ale powinno nastąpić to nie później niż 25 marca. Jest to termin zakończenia budowy wynikający z umowy – zapewnia rzecznik TW. Początkowo urzędnicy spekulowali, że inwestycję uda się oddać jeszcze w grudniu 2023 zima wydłużyła prace. Oddanie do użytku torowiska na Kasprzaka z pewnością rozładuje część korków w dzielnicy. Mieszkańcy do pełni szczęścia potrzebują jednak jeszcze zakończenia generalnego remontu ul. Jana Kazimierza (a tu termin zakończenia marzec 2025 r.) i ul. Ordona (czerwiec 2024 r.).

