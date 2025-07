Koniec kryjówki! 61-latek wpadł po 24 latach. Stworzył sobie nową tożsamość

Ćwierć wieku w ukryciu

Mężczyzna był poszukiwany od 2001 roku na podstawie listu gończego wydanego przez sąd w Tomaszowie Lubelskim. Mimo że kara nie była wysoka, 61-latek przez 24 lata robił wszystko, by uniknąć konsekwencji swoich czynów. Często zmieniał miejsce zamieszkania i żył w ciągłym strachu

Wśród sąsiadów był znany pod zupełnie innym imieniem i nazwiskiem. Stworzył sobie nową tożsamość, ale to nie wystarczyło, by oszukać wymiar sprawiedliwości. Jego kryjówka runęła i został zatrzymany. Jeszcze tego samego dnia trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Zabójstwo 19-letniej Karoliny. Domniemany sprawca ujawniony po 20 latach

- Osoby poszukiwane często zmieniają miejsca pobytu, miejsce pracy, niejednokrotnie ukrywają się całymi latami. Pewne jest jedno - funkcjonariusze zawsze swoje czynności prowadzą do skutku. I ten skutek dla takich osób jest zaskakujący, nagły i niespodziewany - podsumowała podkom. Magdalena Gąsowska z komendy policji w Piasecznie.