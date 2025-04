CO WARTO ZOBACZYĆ?

Woda w Otwocku znowu bezpieczna. Prezydent ogłasza powrót do normalności

W czwartek (17 kwietnia) powiatowy inspektor sanitarny w Otwocku poinformował, że woda z wodociągu publicznego może być bez ograniczeń spożywana przez ludzi. Decyzja ta została podjęta po analizie wyników badań próbek wody pobranych 14 kwietnia. Sanepid stwierdził, że woda „w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania (...) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

„Oznacza to, że po dwóch tygodniach od wystąpienia najpoważniejszej awarii sieci wodociągowej w Otwocku wracamy w pełni do normalności” – ocenił prezydent Otwocka, Jarosław Margielski. Dodał, że zakończyły się wszystkie prace na stacji uzdatniania wody i przywrócono jej pełną sprawność.

Margielski podziękował mieszkańcom Otwocka i Karczewa za wyrozumiałość, a także samorządom, spółkom wodociągowym, służbom mundurowym i jednostkom szczebla centralnego za pomoc w dostarczaniu wody potrzebującym.

Koniec akcji dystrybucji wody

W związku z poprawą jakości wody, zakończono akcję dystrybucji wody. W jej ramach rozdystrybuowano ponad 1,2 mln litrów wody z beczkowozów i około miliona litrów wody butelkowanej dla mieszkańców Otwocka i Karczewa.

Przyczyny awarii i śledztwo prokuratury

Przypomnijmy, że wielka awaria wodociągowa nawiedziła Otwock i Karczew w środę (2 kwietnia). Oba miasta były pozbawione od rana wody. Mieszkańcy powiatu otwockiego otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. O zagrożeniu alarmowały też lokalne władze. Woda była niezdatna do picia nawet po przegotowaniu. Nie nadawała się też do celów sanitarnych. Prezydent Otwocka wyjaśnił wówczas, że doszło do awarii magistrali zasilającej stację uzdatniania wody. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.