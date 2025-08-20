Koniec monopolu PKP? Czesi wjeżdżają na tory między Krakowem a Warszawą!

Czeski przewoźnik RegioJet przełamuje monopol PKP Intercity na trasie Kraków – Warszawa. Już 18 września pasażerowie będą mogli skorzystać z nowego połączenia, które zapowiada się jako konkurencja dla dotychczasowego lidera na tej trasie. Czy to początek rewolucji na polskich torach?

RegioJet rusza na podbój polskich torów. Czy PKP Intercity ma się czego bać?

Jak informuje portal Zdopravy.cz, Radim Janczura, właściciel RegioJet, zapowiada, że do końca roku będzie kursować jedna para pociągów na tej trasie. Firma planuje intensywne szkolenia pracowników, zwiększenie zatrudnienia oraz promocję nowego połączenia. Pełna operacyjność ma zostać osiągnięta w przyszłym roku.

Pierwszy pociąg RegioJet wyruszy z Krakowa o godzinie 8:49, by dotrzeć do Warszawy Wschodniej o 12:21. Po drodze zatrzyma się w Zawierciu. Powrotny kurs zaplanowano na godzinę 14:30. Obecnie na trasie Kraków-Warszawa kursują wyłącznie pociągi PKP Intercity.

Radim Janczura zapewnia, że pasażerowie w Polsce mogą spodziewać się standardu usług znanego z Czech. Połączenie będzie obsługiwane przez składy wagonowe ciągnięte przez lokomotywy TRAXX MS3. RegioJet planuje zatrudnić w Polsce docelowo do 500 osób.

Długa droga do celu. Dlaczego Czesi tak długo czekali na wejście na polski rynek?

Czeskie media zwracają uwagę na trudności, jakie polska strona stwarzała przewoźnikom komercyjnym w dostępie do lukratywnych tras dalekobieżnych. RegioJet starał się o to od ponad pięciu lat, uzyskując dotychczas jedynie zgodę na obsługę połączeń międzynarodowych z Pragi do Przemyśla, bez możliwości sprzedaży biletów na odcinki krajowe. W ubiegłym roku przewoźnik złożył dziewięć wniosków do Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) dotyczących komercyjnych przewozów pasażerskich na trasach Kraków-Gdynia, Kraków-Warszawa i Gdynia-Warszawa.

