Koniec z uciążliwymi opóźnieniami autobusów na warszawskiej Pradze - drogowcy wprowadzili nowe rozwiązanie

Koniec z opóźnieniami w drodze na Pragę-Północ

Nowo utworzony pas dla autobusów powstał na wniosek Zarządu Transportu Miejskiego. Jego głównym zadaniem jest wyeliminowanie sytuacji, w których pojazdy komunikacji zbiorowej utykały w korkach przed skrętem w ulicę Targową oraz Zamoyskiego. Aleja Zieleniecka to kluczowa arteria łącząca Pragę-Północ i ulicę Grochowską z trasą Mostu Poniatowskiego, a także obsługująca ogromny ruch pasażerski podczas wydarzeń organizowanych na Stadionie Narodowym.

Wprowadzenie buspasa przełoży się na znacznie większą przewidywalność kursów. Co ważne, z nowego pasa oprócz autobusów mogą korzystać również inne uprawnione pojazdy. Są to między innymi karetki pogotowia, taksówki, motocykliści oraz miejski transport osób z niepełnosprawnościami.

Krótki odcinek i ogromne opóźnienia autobusów

Do tej pory przejazd tym krótkim fragmentem drogi bywał dla pasażerów prawdziwą udręką. Aleją Zieleniecką kursują cztery dzienne linie autobusowe, w tym popularna linia przyspieszona numer 509. W ciągu godziny na przystanku Al. Zieleniecka 02 zatrzymuje się standardowo czternaście autobusów, natomiast w godzinach szczytu porannego i popołudniowego liczba ta wzrasta do około 60 pojazdów.

Analizy ruchu drogowego przed wprowadzeniem zmian wykazały zatrważające dane:

Blisko 40 procent kursów w popołudniowym szczycie było opóźnionych .

. Czas przejazdu co czwartego autobusu wydłużał się dwukrotnie.

W najbardziej skrajnych przypadkach pokonanie tego odcinka trwało nawet trzy razy dłużej niż zwykle.

Tak duże opóźnienia wpływały negatywnie na rozkład jazdy na całej długości tras poszczególnych linii. Dzięki nowej organizacji ruchu czas podróży ulegnie skróceniu, a stabilniejsze kursy mogą w przyszłości pozwolić na obsługę tych połączeń mniejszą liczbą pojazdów.

Warszawa konsekwentnie stawia na transport zbiorowy

Działania stołecznego ratusza wpisują się w szerszą strategię promowania komunikacji miejskiej. Z badań Barometru Warszawskiego przeprowadzonych w czerwcu 2026 roku wynika, że aż 93 procent mieszkańców uważa funkcjonowanie transportu publicznego za ważny obszar zarządzania miastem. W ubiegłym roku w Warszawie odnotowano ponad 932 miliony przejazdów komunikacją zbiorową, z czego najpopularniejszym środkiem transportu okazały się autobusy, odpowiadające za prawie 421 milionów podróży.

Obecnie sieć wydzielonych pasów dla autobusów w stolicy wynosi już prawie 90 kilometrów. ZDM podkreśla, że jest to jedno z najskuteczniejszych narzędzi do usprawniania ruchu. Jako doskonały przykład podaje się wdrożenie podobnego rozwiązania w Dolinie Służewieckiej. Tam czas przejazdu autobusów skrócił się trzykrotnie, a liczba pasażerów wzrosła o 68 procent. Jednocześnie na tej trasie ubyło samochodów osobowych, co poprawiło płynność jazdy kierowcom, którzy z różnych przyczyn muszą korzystać z własnych aut.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe