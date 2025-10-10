Śmiertelny wypadek pod Sochaczewem. Zginął pieszy. Poważne utrudnienia

Śmiertelny wypadek w okolicach Sochaczewa (woj. mazowiecka). Zginął 61-letni mieszkaniec gminy Kampinos po potrąceniu na drodze krajowej nr 92. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Śmiertelny wypadek na DK92. 61-latek potrącony

Do tragedii doszło w piątek (10 października) przed godz. 19. - Na nieoświetlonym odcinku drogi poza obszarem zabudowanym doszło do potrącenia pieszego. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci i biegły. Ustalane są przyczyny i dokładne okoliczności wypadku – poinformowała w rozmowie z PAP st. asp. Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.

Policja potwierdziła, że kierowcy pojazdów uczestniczących w zdarzeniu – 27-letni mężczyzna kierujący dostawczym mercedesem oraz 43-letnia kobieta prowadząca toyotę yaris – byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania. Dodała, że trwają czynności mające na celu ustalenie, czy pieszy został potrącony przez jeden, czy przez dwa pojazdy. - Żaden ze świadków nie oddalił się z miejsca zdarzenia - uściśliła rzeczniczka sochaczewskiej policji.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, droga krajowa nr 92 jest zablokowana w obu kierunkach. Wyznaczono objazdy przez Topołową, Trakt św. Jana Pawła II i Aleksandrów (pow. żyrardowski) do drogi krajowej nr 50. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

