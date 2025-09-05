Koszmar w Nasielsku. Wpadł pod ciężarówkę. Pieszy nie miał żadnych szans

Było wrześniowe popołudnie. Na drodze wojewódzkiej nr 632 nagle rozegrał się dramat. Wielka ciężarowka z naczepą potrąciła pieszego. Sprawę komentuje policja. – Do zdarzenia doszło przed godziną 16.30 na ul. Warszawskiej w Nasielsku. Brał w nim udział ciągnik siodłowym marki DAF z naczepą, za kierownicą którego siedział 48-letni kierowca. Pieszy to 65-letni mieszkaniec gminy Nasielsk. Na miejscu swoje czynności prowadził prokurator z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, technicy kryminalistyczni, grupa dochodzeniowo-śledcza oraz biegły od wypadków – mówi „Super Expressowi” kom. Joanna Wielocha z policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Dodała, że dokładne przyczyny wypadku wyjaśni prokuratorskie śledztwo.

Dziecko pod tirem shorts Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zginął pod kołami tira w Nasielsku. Prokuratura bada sprawę

Po wypadku droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że do wypadku nie doszło w rejonie przejścia dla pieszych, na remontowanym odcinku drogi. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że pieszy mógł wtargnąć pod koła samochodu.