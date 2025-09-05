Koszmar w Nasielsku. Wpadł pod ciężarówkę. Pieszy nie miał żadnych szans
Było wrześniowe popołudnie. Na drodze wojewódzkiej nr 632 nagle rozegrał się dramat. Wielka ciężarowka z naczepą potrąciła pieszego. Sprawę komentuje policja. – Do zdarzenia doszło przed godziną 16.30 na ul. Warszawskiej w Nasielsku. Brał w nim udział ciągnik siodłowym marki DAF z naczepą, za kierownicą którego siedział 48-letni kierowca. Pieszy to 65-letni mieszkaniec gminy Nasielsk. Na miejscu swoje czynności prowadził prokurator z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, technicy kryminalistyczni, grupa dochodzeniowo-śledcza oraz biegły od wypadków – mówi „Super Expressowi” kom. Joanna Wielocha z policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Dodała, że dokładne przyczyny wypadku wyjaśni prokuratorskie śledztwo.
Zginął pod kołami tira w Nasielsku. Prokuratura bada sprawę
Po wypadku droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że do wypadku nie doszło w rejonie przejścia dla pieszych, na remontowanym odcinku drogi. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że pieszy mógł wtargnąć pod koła samochodu.
Polecany artykuł: