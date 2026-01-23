Koszmarne dachowanie w stolicy! Kierowca miał wiele szczęścia!

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2026-01-23 16:49

Niebezpieczny wypadek w stolicy. Kierowca Jeepa stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Przy okazji uszkodził latarnię, sygnalizator świetlny i infrastrukturę drogową. Na szczęście kierowca nie odniósł poważnych obrażeń. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Dramat na Alei Polski Walczącej w Warszawie. Jeep dachował! Znamy szczegóły wypadku

Do zdarzenia doszło w piątek (23 stycznia) w Warszawie: na Alei Polski Walczącej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Batalionu AK Bałtyk.  Ze wstępnych ustaleń wynika że kierujący samochodem osobowym marki Jeep, stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Uszkodzona została również infrastruktura drogowa, latarnia oraz sygnalizator świetlny.

Kierowca został przebadany na miejscu przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu zdarzenia pracowali również policjanci i strażacy. Ruch w miejscu wypadku był utrudniony.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

