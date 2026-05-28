Koszmarny remont w centrum Warszawy. Od soboty armagedon w Alejach Jerozolimskich

Remont w Alejach Jerozolimskich: torowisko wymaga pilnej wymiany

Początkowo odnowę infrastruktury tramwajowej w Alejach Jerozolimskich planowano powiązać z modernizacją tunelu średnicowego. Przedstawiciele PKP jednak regularnie przesuwali termin realizacji tej inwestycji. Tymczasem stan torów, naprawianych gruntownie kilkadziesiąt lat temu, okazał się na tyle krytyczny, że nie można już dłużej czekać. Ratusz argumentuje, że tory wyeksploatowane są niemal w 90 proc., a w trwającym roku ekipy techniczne musiały interweniować około 50 razy z powodu awarii. Wiceprezes Tramwajów Warszawskich, Konrad Niklewicz, deklaruje, że prace obejmą wyłącznie niezbędne działania na istniejącej linii, bez ingerencji w obecny układ i parametry ulicy, tak by po prostu odświeżyć zdegradowaną infrastrukturę.

Od końca maja do początku sierpnia wstrzymany zostanie ruch tramwajów na trasie od Pl. Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Oznacza to zniknięcie z rozkładu linii nr 25 oraz wyznaczenie objazdów dla pojazdów o numerach 7, 9, 13, 22 i 24. Kierowcy również odczują skutki remontu – wyłączone zostaną pasy wewnętrzne w Alejach Jerozolimskich na odcinku między Placem Starynkiewicza a zjazdem na Wisłostradę oraz w okolicy zjazdu z Mostu Poniatowskiego na Pradze. Przedstawiciel Tramwajów Warszawskich zapowiada wprowadzenie elastycznej organizacji ruchu. W godzinach 14:00-19:00 drogowcy otworzą dodatkowe pasy – jeden w stronę Pragi (od Ronda Czterdziestolatka do Wisłostrady) i jeden w kierunku Ochoty (od Ronda Czterdziestolatka do Pl. Starynkiewicza), by umożliwić płynniejszy przejazd. Przewidziano również stopniową modernizację pięciu przejazdów przez tory.

Najważniejsze przecięcia dróg – na ciągach Al. Jana Pawła II i Marszałkowskiej – będą wyłączane z ruchu podczas weekendów. Na mniejszych skrzyżowaniach roboty potrwają od tygodnia do dwóch. W celu usprawnienia dojazdów, dla kierowców przygotowane zostaną trasy alternatywne i tymczasowe przejazdy. Harmonogram zakłada wdrożenie kilkunastu faz zmian w organizacji ruchu, co może dezorientować zmotoryzowanych.

Harmonogram robót uwzględnia planowane imprezy plenerowe w okolicach Placu Centralnego, takie jak turniej koszykówki 3x3 oraz festiwal muzyczny. Warto jednak zauważyć, że roboty drogowe i wyłączenie torowiska będą obowiązywać w dniu 1 sierpnia, co zbiega się z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.

Zmiany na trasach tramwajowych w Warszawie

Linia 7 będzie kursowała tylko na Pradze – z pętli Kawęczyńska-Bazylika do Gocławka przez Aleję Zieleniecką i Aleję Waszyngtona.

Linia 13 będzie jeździła przez wszystkie dni tygodnia w godz. 5-23

Linie 9, 22 i 24 nie pojadą na Pragę – z P+R Al. Krakowska, Piasków czy Nowego Bemowa zakończą kursy na Pl. Starynkiewicza

Linia 33 z Metra Młociny pojedzie na pętlę Banacha ulicami Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową i Grójecką

Linia 79 uzupełni skróconą 9 na Ochocie do centrum, a na Pradze w al. Waszyngtona i na Grochowskiej.

Autobus Z-9 – będzie kursować między Pl. Narutowicza a Rondem Waszyngtona co ok. 2-5 min.

Autobus Z-21 zwiezie z Wawra do Metra Stadion częściowo n identycznej trasie co 521

Utrudnienia związane z przebudową torowiska na Grzybowskiej:

