i Autor: Tadeusz Mróz

Przerażające!

Koszmarny wypadek na Woronicza. Do sieci trafiło wstrząsające nagranie z wypadku

Koszmarny wypadek, do którego doszło we wtorkowe przedpołudnie, 13 sierpnia, na ul. Woronicza w Warszawie, wstrząsnęło nie tylko mieszkańcami stolicy. Rozpędzony samochód potrącił przechodzącą przez jezdnię kobietę, następnie wjechał w przystanek, na którym na autobus czekał tłum ludzi. Nie żyją dwie osoby, o życie walczy małe dziecko, są też ranni. Do sieci trafiło wstrząsające nagranie z chwili wypadku.