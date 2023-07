Maków Mazowiecki. Ksiądz Rafał K. skazany. Znęcał się nad uczniem na lekcji

Wstrząsająca sprawa miała miejsce w szkole specjalnej w Makowie Mazowieckim. Wyszła na jaw, gdy jedna z uczennic nagrała z ukrycia zachowanie księdza Rafała K. Na nagranym przez dziewczynkę filmie widać, że podczas katechezy kapłan zamiast uczyć miłości do Boga, stosował fizyczną przemoc. Wykręcał dziecku ręce, przyciskał głowę do ławki i uderzył w brzuch kolanem. Wszystko dlatego, że 15-letni chłopiec nie chciał pokolorować obrazka z Jezusem. Sprawa trafiła do sądu. Ksiądz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Jak przekazała prokuratura, w sprawie zapadł wyrok w trybie nakazowym, czyli bez udziału stron. - W dniu 30 maja 2023r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu wydał w sprawie wyrok nakazowy, w którym uznał oskarżonego winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzył mu m. in. karę grzywny – przekazała „Super Expressowi” w piśmie prok. Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Jak informuje portal rdc.pl, Ksiądz ma zapłacić 3 tys. zł grzywny i 1,5 tys. zł zadośćuczynienia chłopcu. Z wyrokiem jednak nie zgadza się ani obrona, ani prokurator. Postanowienie jest nieprawomocne.