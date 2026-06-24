Książulo, Skolim i Łatwogang. Pierwszy LOUD Congress w Warszawie za nami

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2026-06-24 15:56

Ponad dwieście osób ze świata biznesu, marketingu, mediów oraz twórców internetowych wzięło udział w pierwszej edycji LOUD Congress. Wydarzenie w warszawskim Hotelu Bellotto zgromadziło przedstawicieli różnych branż, by po raz pierwszy w Polsce podjąć próbę połączenia tradycyjnego rynku z Generacją Z. Zwieńczeniem debat była uroczysta gala i wręczenie nagród „Pokolenie LOUD”.

Wydarzenie LOUD Congress zorganizowano po to, aby odpowiedzieć na palącą potrzebę nawiązania nici porozumienia między klasycznym biznesem a najmłodszym pokoleniem dorosłych. To właśnie ci drudzy w dużej mierze wyznaczają dziś trendy konsumenckie i nadają ton internetowej kulturze. Na to elitarne, zamknięte spotkanie zaproszono dwustu starannie wybranych ekspertów reprezentujących najróżniejsze gałęzie rynku.

Podczas kongresu przeprowadzono łącznie dziesięć paneli dyskusyjnych, w trakcie których poruszono najistotniejsze zjawiska wpływające na rozwój nowoczesnego marketingu. Paneliści rozmawiali między innymi o prężnie rosnącym sektorze creator economy, wadze streamingu oraz gamingu w tworzeniu więzi z odbiorcami, jak również o oddziaływaniu sztucznej inteligencji na komunikację marek i branżę mediowo-muzyczną.

– LOUD Congress powstał z prostej potrzeby: biznes i Generacja Z mówią dziś różnymi językami, a my postanowiliśmy stworzyć przestrzeń, w której mogą się wzajemnie słuchać i rozumieć. Obecność tak wielu wybitnych ekspertów, twórców i inwestorów pokazuje, że rynek jest gotowy na zmiany. Chcemy budować mosty, z których powstaną najbardziej innowacyjne projekty i kampanie. Dzisiejsze rozmowy oraz energia, którą udało się stworzyć podczas wydarzenia, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania – mówi Mariusz Mistewicz, pomysłodawca i organizator LOUD Congress, reprezentujący Mistify Sp. z o.o.

Jak przekonują organizatorzy, pierwsza edycja przedsięwzięcia okazała się na tyle dużym sukcesem, że już wystartowały prace nad kolejną odsłoną imprezy.

– Zainteresowanie uczestników, partnerów i twórców pokazało nam, że tematy związane z Generacją Z, creator economy i przyszłością biznesu wymagają dalszej dyskusji oraz kolejnych spotkań. Dlatego już dziś pracujemy nad jesienną edycją LOUD Congress – dodaje Mistewicz.

Gala „Pokolenie LOUD” na zakończenie kongresu

Wieczorem odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek „Pokolenie LOUD”, będąca kulminacją warszawskiego wydarzenia. Wyróżnienia trafiły do twórców i marek, którzy w szczególny sposób wpływają na rozbudowę internetowych społeczności i kształtowanie wirtualnej kultury.

Lista laureatów LOUD Congress:

  • Młody Influencer Roku – Łatwogang
  • Debiut Influencera Roku – Brokies
  • Kampania Influencer Marketingu Roku – Książulo x Pepsi
  • Młody Przedsiębiorca Roku – Skolim
  • Influencer Finansowy Roku – Pankracy
  • Nagroda Specjalna – Akcja Charytatywna Roku – Cancer Fighters x Bedoes x Łatwogang

Kto wsparł pierwszą edycję LOUD Congress?

Inauguracyjna edycja LOUD Congress doszła do skutku dzięki zaangażowaniu wielu partnerów oraz sponsorów ze świata nowych technologii, mediów i biznesu. Wydarzenie wsparły między innymi: Radio ESKA, Super Express, Puls Biznesu, Bankier.pl, BROKIES, MISTIFY, BANDI Cosmetics, NaTemat, Skarszewski Młyn oraz Spider’s Web.

Kongres dobitnie pokazał, że budowanie komunikacji między firmami a Generacją Z to nie tylko chwilowa moda, ale absolutny wymóg rynkowy dla podmiotów chcących utrzymać się w dynamicznej rzeczywistości. Pierwsze takie spotkanie udowodniło, że obie grupy mogą czerpać od siebie nawzajem, a ich wspólny język dopiero raczkuje i wciąż się rozwija.

Materiał Patronacki

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