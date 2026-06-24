Były muzyk Budki Suflera OSTRO po życzeniach urodzinowych od zespołu. Mowa o ignorancji i niekompetencji!

Cała sytuacja ma swój początek w niedzielę 21 czerwca. Tego dnia w mediach społecznościowych Budki Suflera, konkretniej na koncie zespołu na portalu Facebook, pojawił się, wydawałoby się niezwykle niewinny, wpis. Opatrzony zdjęciem Marka Raduli zawierał życzenia urodzinowe dla byłego muzyka grupy. W dalszej części tekstu opisane zostały w kilku słowach związki artysty z zespołem i wkład, jaki ten odcisnął na jej twórczości.

Komentarz pod wpisem zostawił także sam zainteresowany. Co prawda gitarzysta w pierwszych słowach pisze, że "nie sposób nie podziękować za życzenia urodzinowe opublikowane na oficjalnym profilu Budki Suflera", dalej jednak otwarcie wyraża niezadowolenie z tego, co napisano o nim samym w dalszej części wpisu.

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Ostre słowa od byłego muzyka Budki Suflera

Marek Raduli to polski gitarzysta, kompozytor, aranżer, muzyk sesyjny i producent muzyczny. Choć w latach 80. i 90. był członkiem takich zespołów, jak Banda i Wanda, Baden Baden, Bajm oraz współpracował z Tadeuszem Nalepą czy Marylą Rodowicz, to największą rozpoznawalność zyskał jako muzyk właśnie Budki Suflera. Raduli był częścią tej formacji w latach 1993-2003 i brał udział w nagraniach dziesięciu wydawnictw, tak studyjnych, jak i koncertowych. To jego grę słychać w takich klasykach, jak Takie Tango czy Bal wszystkich świętych.

W swoim komentarzu muzyk zwraca uwagę, że w wyliczaniu jego dorobku w Budce Suflera pominięte zostały kluczowe albumy koncertowe: Budka w Operze, Live From Sopot ’94, Akustycznie czy Live at Carnegie Hall. Raduli pisze, że: Pomijanie tego faktu w informacjach medialnych wyglada na zamierzoną złośliwość, zwłaszcza, że ten sam post pojawia się regularnie od lat.

W dalszej części swojego komentarza muzyk krytykuje także wspominanie w kontekście jego osoby o kompozycji Bez aplauzu z albumu Nic nie boli tak jak życie. Jak pisze w niezwykle gorzkich słowach:

Bardzo mierny tekst Tomasza Zeliszewskiego, który nie pomagał piosence, a do tego zespół, który nie był w stanie wykonać tej kompozycji na koncertach ze względu na brak odpowiednich umiejętności spowodował, że utwór ten nie wymaga szczególnego wyróżnika słownego podkreślającego mój dorobek artystyczny. Mimo to do dziś przetrwała opinia Krzysztofa Cugowskiego że na płycie pt. Nic nie boli tak jak życie utwór „ Bez aplauzu” to jeden z nielicznych rockowych utworów.

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Gitarzysta zakończył swój komentarz słowami, iż dużo lepiej przyjąłby życzenia, które brzmiałyby "Wszystkiego najlepszego z wiadomej okazji". Zamieszczenie w dniu jego urodzin wpisu określił: " jeśli ktoś z profilu Budki Suflera chce mi złożyć życzenia urodzinowe przy okazji publikując gnioty na mój temat, to niech zrobi to rzetelnie skoro musi albo niech da sobie spokój".