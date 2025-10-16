"Kuchenne rewolucje" w Warszawie: Bar Alpejski zmienia się w Kolejka Po Bryzol! [MENU, CENY - 16.10.2025]

"Kuchenne rewolucje": Bar Alpejski na warszawskiej Saskiej Kępie

Warszawska Saska Kępa to miejsce znane z klimatycznych restauracji i przedwojennej elegancji. Niestety Bar Alpejski stał się symbolem zaniedbania – jedyną pozostałością dawnej świetności była kultowa mozaika na ścianie. Brud, chaos w kuchni i nieświeże produkty sprawiały, że lokal nie przypominał miejsca godnego odwiedzin.

„Trzydniowy rosół, nieświeże mięso, brud, właścicielka, która żyje we własnym świecie i… brak obsługi! Jedyną trzeźwo myślącą osobą jest pomocnik kuchenny, ale on pracuje tu… od dwóch godzin!” – relacjonuje Telemagazyn.

Kolejka Po Bryzol – nowe oblicze warszawskiego Baru Alpejskiego

Magda Gessler po interwencji zmieniła nazwę lokalu na Kolejka Po Bryzol. Nowa restauracja serwuje klasyczne polskie dania w nowoczesnym wydaniu, przywracając lokalowi dawny blask i wprowadzając porządek w kuchni oraz obsłudze.

Dziennikarze Radia ESKA opublikowali menu lokalu Kolejka Po Bryzol – Warszawa

Zupy (300 ml):

Rosół z kaczką – 20 zł

Chłodnik z jajkiem – 20 zł

Dania główne:

Bryzol wołowy 150 g z ziemniakami puree i buraczkami zasmażanymi – 49 zł

Bryzol drobiowy 150 g z ziemniakami puree i marchewką z groszkiem – 35 zł

Kotlet schabowy z kością 180 g, ziemniaki z koperkiem, kapusta zasmażana – 39 zł

Kotlet mielony 120 g, młode ziemniaki z koperkiem, marchewka z groszkiem – 35 zł

Przystawka:

Śledź po japońsku – 19 zł

Napoje:

Kompot 250 ml – 10 zł, karafka 850 ml – 20 zł

Woda z cytryną 330 ml – 12 zł, karafka 850 ml – 17 zł

Coca-Cola, Fanta, Sprite 250 ml – 15 zł

"Kuchenne rewolucje" sezon 31. odcinek 7. Bar Alpejski przechodzi totalną rewolucję [16.10.2025]

Odcinek pokazuje, że nawet najbardziej zaniedbane lokale mogą zmienić się w miejsca, które tętnią życiem i smakiem. Czy Magda Gessler uda się pomóc nowemu właścicielowi, Andrzejowi, wydobyć Kolejkę Po Bryzol z ruin?

Jak podaje Telemagazyn, widzowie mogą spodziewać się typowego dla „Kuchennych rewolucji” połączenia dramatów kulinarnych z momentami humoru i zaskoczenia. Trzydniowy rosół, nieuporządkowana kuchnia i brak obsługi – to tylko część problemów, które musiała rozwiązać znana restauratorka.

Bar Alpejski w "Kuchennych rewolucjach". Gdzie i kiedy oglądać?

Premiera nowego odcinka sezonu 31, odcinek 7 już w czwartek, 16 października 2025 roku o godzinie 21:35 w TVN.

Dla mieszkańców Warszawy i turystów to idealna okazja, aby sprawdzić, jak smakują prawdziwe bryzole i klasyczne polskie dania w nowoczesnym wydaniu. Lokal znajduje się na warszawskiej Saskiej Kępie, w pobliżu ulic pełnych historii i klimatycznych restauracji.