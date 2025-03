Kultowa jadłodajnia zniknie z mapy Warszawy. To przez znanego youtubera. Właścicielka: "Jestem zmęczona"

Warszawa, Żoliborz. Jadłodajnia

Pani Maria prowadziła swój bar w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz od niemal trzech dekad. Do niedawna miejsce to było znane głównie lokalnie, stołowali się w nim urzędnicy i mieszkańcy. Wszystko zmieniło się w październiku 2024 roku, kiedy to "Książulo", znany ze swoich recenzji kulinarnych na YouTube, odwiedził jadłodajnię i nagrał o niej film.

Niedługo po publikacji lokal zyskał gigantyczną popularność, a przed budynkiem ustawiły się długie kolejki. Początkowo pani Maria była zadowolona z rosnącej popularności swojego baru. Jednak szybko okazało się, że nagły wzrost liczby klientów przerósł jej możliwości. Właścicielka w rozmowie z Raportem Warszawskim w październiku 2024 roku przyznała, że Książulo narobił jej sporo kłopotów. "Jestem zmęczona tym rozgłosem" - mówiła portalowi.

Koniec pewnej epoki. Jadłodajnia znika z Żoliborza

Raport Warszawski przekazuje przykre wieści: niedawno do urzędu dzielnicy wpłynął wniosek o wypowiedzenie umowy najmu. Złożyła go sama Pani Maria, decydując się na zakończenie działalności do końca maja. To koniec pewnej epoki dla Żoliborza.

Mieszkańcy z żalem przyjęli wiadomość o zamknięciu jadłodajni Pani Marii. Wielu z nich straciło swoje ulubione miejsce, a dzielnica kolejny kawałek swojej historii.