Pora na remont torowiska na wiadukcie w al. Jana Pawła II nad linią kolejową. Roboty w okolicach Centrum Handlowego Arkadia rozpoczną się w sobotę 22 marca i spowodują zmiany w organizacji ruchu oraz układzie linii tramwajowych. Pracami będzie objęty odcinek torowiska na wiadukcie przy CH Arkadia – między przystankami Rondo Radosława i Plac Grunwaldzki. W sumie to 1330 metrów toru pojedynczego. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków warszawskiej sieci tramwajowej: w szczycie, w ciągu godziny, przejeżdża nim 60 tramwajów w jednym kierunku. Ostatni remont torowisko przechodziło ponad 20 lat temu – dokładnie w 2002 r. Obecnie występują tu liczne ograniczenia prędkości (10-20 km/h na każdym z torów), co wpływa na komfort podróżowania i czas przejazdu.

- To będzie pierwszy z kilku w tym roku wielkich remontów torowisk, które po prostu musimy zrobić raz na kilka dekad. 30 lat nie zagwarantuję, ale kolejna tak wielka wymiana torów na tym wiadukcie może być planowana dopiero za około 20 lat - mówi wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz.

Wiadukt bez tramwajów. Wielkie zmiany

Będzie to też jeden z bardziej uciążliwych remontów, bo tory w al. Jana Pawła II są najbardziej obciążonym odcinkiem w Warszawie. Praktycznie co 2 minuty jedzie nimi tramwaj. Na czas wyłączenia linie 16, 17, 22, 24, 27, 28 i 33 zmienią swoje trasy w obydwu kierunkach uruchomione zostaną autobusowe linie zastępcze Z17 i Z33 oraz trzy tramwajowe linie uzupełniające 71, 73 i 78. Żeby autobusy poruszały się sprawnie, na ul. Broniewskiego powstanie buspas.

* Tramwaj linii 16 dojedzie do pętli Metro Marymont

* Tramwaj linii 17 zachowa relację PKP Służewiec – Winnica, ale objazdem ulicą Stawki, Mickiewicza, Słowackiego do Marymonckiej

* Tramwaj linii 22 zakończy trasę na Skierniewickiej

* Tramwaj linii 27 pojedzie z Mostu Gdańskiego na Dworzec Wschodni (dzięki czemu zastąpią na pewnym odcinku trasy linię 28).

* Tramwaj linii 33 zostanie skierowana na prawy brzeg Wisły

* Tramwaj linii 24 zostanie wydłużona na Bielany, do pętli Piaski.

i Autor: Urząd m.st. Warszawy Żoliborz i Bielany odcięte od tramwaju Remont torowiska na wiadukcie

Dwa miesiące remontu torowiska

- Przez pierwsze dni funkcjonowania zmian mieszkańcom pomagać będą informatorzy ZTM, będziemy obserwować jakie rozwiązania zastępcze zastosują pasażerowie, co wybiorą. Będziemy też wdzięczni za obserwacje i sugestie i będziemy reagować - zapowiada szefowa Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.

Remont torowiska od Ronda Radosława do Placu Grunwaldzkiego ma trwać do 25 maja. Te datę Tramwaje Warszawskie zaplanowały precyzyjnie, i - jak mówi wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz – opóźnienia nie przewidują, bo już 26 maja ta sama ekipa robotników ma zaczęć remont torów na Pl. Bankowym.

Dlaczego tak długo? Ponieważ, jak słyszymy, nie jest to „takie sobie wyrównanie torów na wiadukcie”. - Zakres robót jest olbrzymi. Najpierw musimy wywieźć pół tysiąca ton materiału ze starego torowiska, później ułożyć 1200 nowych podkładów, a to kolejne 400 ton i nawieźć i rozłożyć 2 tys. ton nowego tłucznia. Tego się nie zrobi w trzy dni – wylicza Konrad Niklewicz. Robotnicy maja pracować na dwie zmiany, a jak będzie trzeba, także i nocami. Spółka robi ten remont własnymi siłami, nie zatrudnia firmy zewnętrznej.

Na jak długo ma wystarczyć ten gigantyczny remont? - 30 lat nie zagwarantuję, ale kolejna tak wielka wymiana torów na tym wiadukcie może być planowana dopiero za około 20 lat – szacuje wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Szczegóły zmian w komunikacji miejskiej w związku z remontem w al. Jana Pawła II na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

A to dopiero pierwszy z wielkich prac na torowiskach, planowanych na 2025 r. przez Tramwaje Warszawskie. Nastąpi istna kumulacja remontów na torach.