"Koniec" epoki"

Kultowa pizzeria znika z pl. Narutowicza. Słynny "grzyb" poszedł do rozbiórki

To koniec pewnej epoki. Z placu Narutowicza znika kultowa pizzeria. Karmiła warszawiaków od końca lat 90. Teraz trwa rozbiórka słynnego „grzybka”, jak nazywali go okoliczni mieszkańcy. Pub miał zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. - Tak naprawdę to przez nieliczną grupę nieprzychylnych nam mieszkańców straciliśmy to miejsce – mówi w rozmowie z „Super Expressem” właściciel pizzeri Bartłomiej Cwyl.