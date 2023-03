Kultowy pociąg metra ostatni raz pojechał w Warszawie. Co się z nim stanie?

Warszawa. Ostatni kurs kultowego składu metra

Skład 07 w samo południe wyruszył w ostatni kurs z Kabat na Młociny. Po drodze na stacjach czekali na niego mikole - fani transportu kolejowego. Uzbrojeni w aparaty fotograficzne uwiecznili pamiętające poprzednią epokę kultowe czerwono-białe wagony. Radzieckie, a później rosyjskie pociągi serii 81 były produkowane dla Warszawy od 1989 roku w zakładach w Sankt Petersburgu i Mytiszczi pod Moskwą. Służyły one pasażerom od otwarcia linii M1, czyli w 1995 roku. Niektóre z pociągów tej serii przejechały w Warszawie rekordowe 2,5 miliona kilometrów! Teraz pojadą do stolicy Ukrainy, gdzie dalej będą woziły ludzi. Dzięki temu, że przekazujemy Ukrainie starszepociągi – łącznie aż 60 wagonów – metro w Kijowie będzie mogło dalej funkcjonować. To gest naszej solidarności wobec naszych przyjaciół z Ukrainy – mówi Rafał Trzaskowski.