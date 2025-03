Kupił zdrapkę za 10 złotych, wygrał fortunę! Szczęśliwiec z Warszawy ma co świętować

Potworna zemsta w pracy?! Trucicielka z Warszawy dolewała do napojów żrące chemikalia. To nie wszystko

Warszawa. Fortuna na Bohaterów Warszawy

We wtorek 25 marca szczęśliwy los uśmiechnął się do gracza w Warszawie, przy ul. Bohaterów Warszawy 10. To właśnie tam zakupiona została zwycięska zdrapka DIAMENTOWA FORTUNA, dzięki której zgarnął 400 tys. złotych!

Informacja o wygranej wzbudziła ciekawość i nadzieję wśród innych miłośników gier losowych. Kto wie, może i na nich czeka podobne szczęście? Gratulujemy zwycięzcy i życzymy mu, aby mądrze wykorzystał swoją wygraną.

EUROJACKPOT: Wygrana III stopnia w Polsce! Ktoś zgarnął ponad 892 tys. złotych

Jak grać w DIAMENTOWĄ FORTUNĘ?

DIAMENTOWA FORTUNA to jedna z popularniejszych zdrapek oferowanych przez Totalizator Sportowy. Charakteryzuje się prostymi zasadami i atrakcyjną szatą graficzną. Jak widać, czasem wystarczy tylko 10 złotych, aby spełnić swoje marzenia. Szczęśliwy zwycięzca z Warszawy jest tego najlepszym przykładem.

Zasady gry w DIAMENTOWĄ FORTUNĘ są niezwykle proste. Każdy gracz ma szansę na wygraną, a emocje sięgają zenitu podczas zdrapywania kolejnych pól. Oto krótka instrukcja, jak grać:

Zdrap całe pole gry.

Sprawdź, czy któraś z „TWOICH LICZB” jest taka sama jak któraś z „WYGRYWAJĄCYCH LICZB”.

Jeśli tak, wygrywasz przypisaną do niej kwotę.

Symbole szczęścia: Worek i Kufer

W DIAMENTOWEJ FORTUNIE występują również specjalne symbole, które mogą znacząco zwiększyć wygraną. Warto na nie zwrócić szczególną uwagę:

Worek: Znalezienie symbolu „WORKA” oznacza wygraną przypisanej do niego kwoty.

Kufer: Odkrycie symbolu „KUFERA” to podwójne szczęście! Wygrywasz dwukrotność przypisanej do niego kwoty.