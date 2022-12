Koszmar na drodze pod Garwolinem. Autobus runął do rowu, w środku byli pasażerowie. Dwie osoby ranne

Groźna gołoledź w całej Warszawie. Uważajcie na siebie!

We wtorek 20 grudnia, nad Polską ze wschodu na zachód będzie przemieszczał się ciepły front atmosferyczny. Mieszkańcy będą mogli odetchnąć, bo termometry w ciągu dnia pokażą temperaturę nawet do 8 stopni Celsjusza. To jednak nie moment na pełny luz.

Taka temperatura oznacza roztopy. Zalegający lód i śnieg zaczną się rozpuszczać, tworząc niebezpieczną, mokrą nawierzchnię na ziemi. Najgorzej będzie w pierwszej części dnia, jednak powinniśmy zachować ostrożność cały czas!

– Szłam rano o 4:40 ul. Międzyborska od ul. Sygietyńskiego do Stanów Zjednoczonych, dalej Stanów Zjednoczonych do przystanku osiedle Majdańska. Nie dało się iść, po drodze przewróciłam się. Nie ma żadnych służb, żeby posypywali czymkolwiek chodniki. Na drodze są pługi i posypują, ale na chodnikach nikt – mówiła w rozmowie z RMF pani Basia.

Warunki na drogach są katastrofalne. Uwaga na gołoledź

Kierowcy, którzy rano podróżują do pracy przestrzegają przed tragicznymi warunkami na drodze.

Karolina pisze: „Wypadałoby to posypać. Ludzie jakoś muszą dojść i dojechać do pracy”. Katrina dodaje: „Szłam dziś ul. Towarową od Warszawy Głównej do Ronda Daszyńskiego, jest masakra. Warszawa zapewnia darmowe lodowisko. Ciekawe czy będzie wypłacać odszkodowania za skutki piruetów”.

Na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego pojawił się krótki komunikat informujący o utrudnieniach na drodze.

– W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (opady marznącego deszczu) występują duże utrudnienia w kursowaniu pojazdów WTP. Możliwe są opóźnienia i odwołania kursów – czytamy.

Obecnie opady marznące występują we wschodniej połowie kraju.W najbliższym czasie opady będą się jeszcze utrzymywać, powodując gołoledź i znaczącą pogarszając warunki na drogach.Jest ślisko - bądźcie ostrożni.#IMGW pic.twitter.com/M0Yzc4i3Ac— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 20, 2022

Sonda Boisz się zimą kierować samochodem? Tak Nie

Potężna gołoledź w Warszawie. Lód pokrył dosłownie wszystko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zima to najtrudniejszy okres dla osób bezdomnych.

Posłuchaj, jak naprawdę wygląda życie na ulicy.